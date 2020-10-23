Kariye Camii'nde son durum; ibadete açılmasına bir hafta kaldı - Son Dakika

Kariye Camii'nde son durum; ibadete açılmasına bir hafta kaldı

23.10.2020 16:13
Kariye Camii'nde son durum; ibadete açılmasına bir hafta kaldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ekim'de kılınacak Cuma namazı ile 75 yıl sonra ibadete açılacak Kariye Camii'nde son hazırlıklar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ekim'de kılınacak Cuma namazı ile 75 yıl sonra ibadete açılacak Kariye Camii'nde son hazırlıklar yapılıyor.

İstanbul'un Edirnekapı semtinde bulunan ve 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen yapı, önemli dini merasimlerde saray kilisesi ve şapeli olarak kullanılıyordu. İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Mozaikleri ile ünlü Kariye Camii, Bakanlar Kurulu'nun 29 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilmiş, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin 11 Kasım 2019'da aldığı kararla bu statü iptal edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen cami, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak cuma namazı ile 75 yıl sonra ibadete açılacak. Camideki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

NAMAZ ESNASINDA MOZAİKLER PERDELERLE KAPATILACAK

Caminin ibadete açık olacak bölümünde bulunan mozaikler, namaz esansında kapatılacak. Mozaiklerin kapatılması için kullanılacak açılır-kapanır perdelerin bir kısmı monte edildi. Ayrıca birinci narteks bölümünde bulunan mozaiklerin kapatılması için kullanılacak perdelerin siparişinin de verildiği öğrenildi. Ses sisteminin de hazır olduğu kaydedildi.

MİNBER YERLEŞTİRİLDİ, AYAKKABILIK HAZIRÖte yandan özel yaptırılan minber de girişe göre sağ tarafa yerleştirildi. İbadet için camiye gelen vatandaşların kullanacağı ayakkabılığın ise hazır olduğu, ancak yerine yerleştirilmesi için caminin ibadete açılacağı günün beklendiği öğrenildi.

HALILAR AYASOFYA CAMİİ'NİN HALILARI İLE AYNI

Caminin halıları ise, daha önce ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Manisa'da dokunan Ördekbaşı Yeşili halılar ile aynı olacak. Yaklaşık 400 metrekare olarak sipariş verilen halılar, serilmek üzere camiye getirildi.


- İstanbul
Kariye Camii'nde son durum; ibadete açılmasına bir hafta kaldı
Kariye Camii'nde son durum; ibadete açılmasına bir hafta kaldı
Kariye Camii'nde son durum; ibadete açılmasına bir hafta kaldı
Kariye Camii'nde son durum; ibadete açılmasına bir hafta kaldı
Kariye Camii'nde son durum; ibadete açılmasına bir hafta kaldı
Kariye Camii'nde son durum; ibadete açılmasına bir hafta kaldı
Kariye Camii'nde son durum; ibadete açılmasına bir hafta kaldı
Kariye Camii'nde son durum; ibadete açılmasına bir hafta kaldı
Kariye Camii'nde son durum; ibadete açılmasına bir hafta kaldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Beyza Nur, Manisa, Minber, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kariye Camii'nde son durum; ibadete açılmasına bir hafta kaldı - Son Dakika


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