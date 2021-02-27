"Kariyer bilinci üniversite yıllarında gelişir"

Üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin gerçekleştirdiği faaliyet sayısını 'Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk' kategorisinde ele alan YÖK İzleme ve Genel Değerlendirme 2020 raporu yayınlandı. Rapora göre 2019'da 157 üniversite, öğrenci ve mezunlarına yönelik, fuar, sempozyum, kurs, seminer vb. başlıklarda 5 bin 603 etkinlik düzenlemiş. Kariyer merkezlerinin üniversitelileri profesyonel yaşama hazırladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Fatma Er, "Öğrencilik yıllarında kariyer merkezleriyle güçlü bağ kuran gençler iş yaşamına daha kolay uyum sağlıyor" dedi.

Üniversite kariyer merkezlerinin çoğu zaman iş ve staj bağlantısını sağlayan adres olarak yorumlandığını kaydeden Kültür Üniversitesi Öğrenci, Yaşam, Kariyer, Mezun Danışma Birimi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Fatma Er, "Kariyer merkezleri öğrenci ve mezunun iş arayışına destek ve danışmanlık sağlar. Ancak bunu iş bulmak şeklinde yorumlamak doğru olmaz. Kariyer merkezlerinin esas hedefi, gelecekte var olmak istediği sektörün gerçeklikleri ile bu yolculukta sahip olması gereken yetenek ve donanımların farkındalığını oluşturmak, öğrenciye kariyer yolculuğunda fark yaratacak ek donanımları, yeni bağlantıları sağlamak, kişisel gelişimlerini desteklemektir. Bu kişisel farkındalık yaracak seminerler, hedef sektörde fark yaratmaya sebep olacak beceri ve yetenekleri kazandıracak eğitim programları ve atölye çalışmaları olabilir ya da yeni bir dil öğrenmek. Öğrencinin gelecek planlamasında ihtiyaç duyduğu noktalar kariyer merkezlerinin etkinlik alanını belirler" şeklinde konuştu.

"ADAYLARIN VE AİLELERİN ARAŞTIRMASI GEREKİYOR"

Kariyer merkezi etkinliklerine öğrenciyken aktif katılan gençlerin profesyonel yaşama daha kolay uyum sağladıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Fatma Er, "Üniversite adayları genellikle tercihlerinde okumak istedikleri bölümü tanımaya odaklanıyor. Mesleki hazırlık ile kariyer yolculuğu birlikte ele alınmalı. Üniversite araştırmalarında kariyer merkezinin öğrencilerine ve mezunlarına sunduğu olanakları mutlaka adayların ve ailelerin araştırması gerekiyor. Eğitim alacağı süre boyunca öğrencinin kariyeri için üniversitenin hangi çalışmaları yaptığını, öğrencinin kariyer yolculuğunda taşıyacakları bagaja hangi donanımları ekleyeceklerini öğrenmeliler. Yalnızca staj değil, eğitimi sürecince katılacağı kulüp faaliyetleri, sertifika programları, mentorluk ve danışmanlık hizmetleri, kişisel gelişim etkinliklerini de kariyer merkezleriyle görüşerek öğrenmeleri çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

İŞ VE STAJ ARAYIŞINDA KARİYER MERKEZLERİ

Üniversitede faaliyet gösteren kariyer merkezlerinin öğrenciye iş ya da staj bulması yönündeki beklentilere ilişkin şunları söyledi:

"Öğrencilerin iş ya da staj arayışlarında gerek rehberlik gerekse bağlantılar noktasında her üniversitenin kariyer merkezi destek vermeye çalışır. Ancak kariyer merkezinin öncelikli misyonu öğrenciyi iş yaşamına çok yönlü hazırlayabilecek desteği sunmaktır. Kariyerinde fark yaratacak ek donanımları kazandırmak, iş çevresiyle belli bağlantıların temelini oluşturmak, ihtiyaç duyduğu danışmanlık alanlarında doğru yönlendirmeyi yapmaktır."

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YAŞAMLARINA POZİTİF DOKUNUŞ SAĞLAMAYA ODAKLANACAĞIZ"

2017 yılından bu yana öğrencilere mentorluk desteğini de kariyer merkezi çatısı altında sunduklarını kaydeden Dr. Neslihan Fatma Er, "2019-2020 akademik yılında 400'e yakın öğrencinin gönüllü olarak mentorluk başvurusunda bulunuyor. Akran Mentorluğu programı, bu yıl önceki dönemlere göre daha etkili ve hedef odaklı gerçekleştiriliyoruz. Oyunlaştırma tekniklerinin uygulandığı ve deneyimsel öğrenme tabanlı metotların kullanıldığı 'Temel Mentorluk Eğitimi' alan gönüllü öğrenci mentorlarımız üniversite ailemize katılan yeni öğrencilerimizi her yıl ilk günden itibaren karşılar ve verilen her türlü hizmet ve imkanlar hakkında bilgilendirir, rehbelik eder. Dolayısıyla Kariyer merkezi olarak yürüttüğümüz Akran Mentorluğu programı vasıtasıyla yeni öğrencilerimizi de aramıza katıldıkları ilk günden itibaren kariyer etkinliklerine dahil edebiliyoruz. Program kapsamında hem mentor hem de mentordan danışmanlık alan mentilerin kişisel gelişimlerini esas alan 8 aylık bir program hazırlıyoruz. Oyunlaştırma teknikleri ile geliştirdiğimiz program kapsamında öğrencilerimizin yaşamlarına farklı boyutlarıyla pozitif dokunuş sağlamaya odaklanacağız. Benzer şekilde Mezun Mentorluğu programı ile de kariyerinde yol almış mezunlarımızın, mezun olmak üzere olan öğrencilerimize destek vermesini sağlıyoruz" dedi.

"KARİYER MERKEZİNİ ŞEKİLLENDİREN ÖĞRENCİLERDİR"

Kariyer merkezi faaliyetlerinin öğrenciler ve mezunların ihtiyaçlarına göre şekillendiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Fatma Er, "YÖK İzleme ve Genel Değerlendirme 2020 raporuna göre, kariyer merkezlerinin faaliyet sayısının en fazla olduğu ilk 5 üniversite arasındayız. Ancak bu sıralamada esas başarı öğrencilerimizin. Kendilerini, taleplerini, ihtiyaçlarını çok iyi ifade ediyorlar. Kariyer merkezini yöneten, yürüten öğrencilerin ilgisidir. Üniversite öğrencilerinin mutlaka kariyer merkezleriyle iletişimde olmalarını öneriyorum. Merkezle mutlaka tanışsınlar, kariyer noktasında ihtiyaçlarını paylaşsınlar ve talep etsinler. Kariyer merkezleri, ancak öğrencilerin ve mezunların katkısıyla misyonunu yerine getirebilir" şeklinde konuştu.