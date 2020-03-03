Kariyer Festivali başladı: İyi bir kariyer için yol haritası çiziyorlar - Son Dakika

Yüzlerce öğrenci ve mezunun iş ve staj başvuruları yapabildiği Kariyer Festivali'20 başladı. Festivalde 200'den fazla firma temsilcisiyle bir araya gelen öğrencilere, iyi bir kariyer için doğru yol haritası çizdiklerini belirten Duygu Halifeoğlu, "Şans her zaman hazır olanı yakalar. Sektör araştırmaları, iş deneyimleri iyi bir kariyer için çok önemli" dedi.

Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Festivali 2020' dün başladı. Festivalde 200'den fazla firmanın temsilcileri, yüzlerce öğrenci ve mezunun iş ve staj başvurularını alarak, öğrencilerle mülakatlar gerçekleştirdi. Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü koordinatörlüğünde bu yıl 'Geleceğin Dünyasında Kariyer Fırsatları' konsepti ile gerçekleşen festivalde, alanında uzman profesyonel yöneticiler de katılımcılarla tecrübelerini paylaştı.

"KARİYER SÜRECİNİ YERİNDE DENEYİMLİYORLAR"

Üniversitenin Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürü Duygu Halifeoğlu, öğrencilerin festivalle birlikte kariyer süreçlerini yerinde deneyimleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Halifeoğlu, "Biz öğrenci ve mezunlarımıza her sene kampüs içerisinde iş ve staj fırsatları bulabilecekleri imkanlar yaratıyoruz. Kariyer süreçlerini yerinde deneyimlemeleri için tüm olanak ve imkanlarımızı sağlıyoruz. Sektörün öncü firmaları kampüse gelerek öğrencilerimizle birebir iletişim sağlayıp network kuruyorlar. Canlı mülakat simülasyonları, vaka çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra tüm süreçlere hakim bir şekilde profesyonel yaşama adım atabiliyorlar. Bu sene şirketlerin üst düzey yöneticileri katılım sağladı. İnsan kaynakları yetkilileri öğrencilerimizle birebir iş ve staj süreçlerini değerlendirme fırsatını kampüs ortamında yakalamış oldular" dedi.

"ŞANS HER ZAMAN HAZIR OLANI YAKALAR"

İyi bir kariyer için gereken şeyin 'hazır olmak' olduğunu dile getiren Halifeoğlu, "Şans her zaman hazır olanı yakalar. Öğrenciler, birinci sınıftan itibaren ilgi duydukları alanla ilgili hazırlıklarını başlatmalılar. Sektör araştırmaları, iş deneyimleri bu anlamda çok önemli. Artık staj süreçlerimizi biraz daha aktif hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü sektör deneyimleyerek daha anlamlı oluyor. Geleceği ön görerek ilerlemek bir anahtar olabilir" diye konuştu.

Festival kapsamında ayrıca, dünyanın en etkili sanat topluluklarından biri olan School of Visual Arts'ın tasarımcısı Mirko Ilic de 'Sağdan Sola Tasarım' konulu bir konferans verdi.