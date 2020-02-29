Kariyer Festivali'nde iş hayatına atılma fırsatı yakalayacaklar - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi tarafından 2-6 Mart tarihleri arasında 'Kariyer Festivali 2020' düzenlenecek. Festivale katılacak olan aralarında küresel ölçekte firmaların da bulunacağı 200'den fazla firma temsilcisi, iş ve staj başvurularını alacakları öğrenci ve mezunların iş hayatına katılmalarına olanak sağlayacak.

Yeditepe Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının kariyer hayatlarındaki ilk adımlarını kampüsün dışına çıkmadan atma fırsatı yakalayacaklarının belirtildiği Kariyer Festivali, 2-6 Mart tarihleri arasında üniversitenin Kayışdağı'ndaki 26 Ağustos Yerleşimi'nde gerçekleştirilecek. Festivale 200'den fazla firma temsilcisi katılacak. Üniversite, firma temsilcilerinin yüzlerce öğrenci ve mezunun iş ve staj başvurularını alarak onların iş hayatına katılmalarına, kariyerlerinin yol haritasını çıkarmalarına ve kariyer hayatlarında fark yaratmalarına olanak sağlayacağını duyurdu. Festivale küresel ölçekte yer alan firmalar da katılacak.

Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü koordinatörlüğünde bu yıl "Geleceğin Dünyasında Kariyer Fırsatları" konsepti ile gerçekleşecek olan festivalde, firma yetkilileri binlerce öğrenci ve mezuna iş ve staj olanağı sunacağı ve alanında uzman profesyonel yöneticiler de katılımcılarla tecrübelerini paylaşacağı belirtildi. Festival kapsamında ayrıca, dünyanın en etkili sanat topluluklarından biri olarak kabul edilen School of Visual Arts'ın efsanevi tasarımcısı Mirko Ilic de "Sağdan Sola Tasarım" konulu bir konferans verecek. Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanlığı'ndan da yöneticilerinin yer alacağı oturumlarda, değişen trendler ve gelişen teknolojilerin sektörlere etkisi, gelecekteki kariyer stratejileri ve gelecek neslin iş dünyasına adaptasyon süreçleri konuşulacak.

- İstanbul