'Kariyer Günleri etkinlikleri ile öğrenciler staj ve iş imkânı elde ediyor'

KARİYER Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörü Selin Tefil, Kariyer Günleri etkinlerinde birçok firma temsilcisini öğrencileri ile buluşturduklarını söyledi. Tefil, "Bu etkinlikler ile öğrencilerimiz staj ve iş bulma imkanı elde edebiliyor. Ayrıca ilgi duydukları firmalarda hangi süreçlerden geçeceklerini doğrudan ilgili kişilerden öğrenme şansı yakalıyorlar" dedi.

Atılım Üniversitesi Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörü Selin Tefil, Kariyer Merkezleri'nden destek alan öğrencilerin hedeflerini ve kariyer planlarını netleştirmiş olarak iş hayatına atıldıklarını belirtti. Öğrencilerin iş hayatına hazırlanırken Kariyer Merkezleri'nin kişisel bazlı çalışması gerektiğini ifade eden Tefil, öğrencilerin bu şekilde daha başarılı ve hedeflerine doğru bir şekilde ilerleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

'STAJ VE İŞ BULMA İMKANI ELDE EDEBİLİYORLAR'

Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü olarak öğrencilerin profesyonel öz geçmiş (CV) hazırlamalarına yardımcı olduklarını dile getiren Tefil, "Öğrencilerimiz doğru bir şekilde mülakatlarda kendilerini ifade edebilmeleri için 'gerçek mülakat provası' ile merkezimizden hizmet alabiliyorlar. İlk etapta öğrenciler hedeflerini netleştirmelidir. Ayrıca profesyonel hayata hazırlanırken karşılarına çıkabilecek sorunlarla baş edebilmeleri için 'Kişisel Gelişim' odaklı seminerlerimiz ve 'Kariyer Günleri' etkinliklerimiz oluyor. Kariyer Günleri ile birçok firma temsilcisini öğrencilerimiz ile buluşturuyoruz. Bu etkinlikler ile öğrencilerimiz staj ve iş bulma imkanı elde edebiliyorlar. Ayrıca ilgi duydukları firmalarda hangi süreçlerden geçeceklerini doğrudan ilgili kişilerden öğrenme şansı yakalıyorlar" dedi.

'İŞ HAYATINA DAHA TECRÜBELİ ATILMALARINA DESTEK OLUYORUZ'

Merkezlerinde yer alan 'Ortak Eğitim Programı' kapsamında öğrencilerin gerçek bir iş ve projenin içerisinde yer aldıklarını kaydeden Tefil, "Öğrencilerimiz gerçek bir iş hayatında 'süreçler nasıl yönetilir', 'zaman yönetimi nasıl yapılır', 'iş yerindeki ikili diyaloglar nasıl yönetilir' şeklinde bunları öğrenme fırsatı elde ediyorlar. Programın en büyük faydası iyi bir network ve çalıştıkları program ile çalıştıkları şirkette işe kabul önceliği elde etmeleri oluyor. Öz geçmişlerinde yer alan 7 aylık profesyonel tecrübe ile iş hayatına daha tecrübeli atılmalarına destek oluyoruz" diye konuştu.

Kariyer Günleri etkinliklerinin ve seminerlerin kampüs dışındaki öğrencilere de açık olduğunu belirten Tefil, "Kariyer danışmanlığı ve birebir görüşmeler için önceliğimiz kampüsümüzdeki öğrencilerimizdir ancak programımız boş olduğu takdirde diğer üniversite öğrencilerine de destek olmak için yanlarında bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

- Ankara