Son Dakika Haberleri: Kariyer günlerinde lise öğrencileri ile söyleşi
Son Dakika Güncel Kariyer günlerinde lise öğrencileri ile söyleşi

Kariyer günlerinde lise öğrencileri ile söyleşi

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, ETÜ ile Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi beraberce düzenlenen ve "Rektör Hocamızla Bir Ders" teması ile okulun konferans salonunda gerçekleştirilen Gençlik Buluşması programı kapsamında, Öğrencilerle söyleşi yapan ETÜ Rektörü Prof. Dr.

Kariyer günlerinde lise öğrencileri ile söyleşi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, ETÜ ile Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi beraberce düzenlenen ve "Rektör Hocamızla Bir Ders" teması ile okulun konferans salonunda gerçekleştirilen Gençlik Buluşması programı kapsamında, Öğrencilerle söyleşi yapan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, lise öğrencilerine başarılı olma ve kariyer planlaması hakkında düşüncelerini aktardı.


Prof. Dr. Çakmak, gençlerle birlikte olmanın kendisini mutlu ettiğini iş hayatında başarılı olma yolunun mesleğini ve görevini sevmekten geçtiğini, iş hayatında başarılı olma yolunun mesleğini ve görevini sevmekten geçtiğini anlattı. İşine, mesleğine sevgi duyulmadığında ve özen gösterilmediğinde başarısız olunduğunu anlatan Prof. Dr. Bülent Çakmak, yeni nesil gençlere tavsiyede bulunarak yaptığı işi severek hakkı ile yapan, o işte iş ahlakını önemseyerek yapan insanların hayatında başarılı olacağını söyledi. Gençlere "İleride hangi mesleği icra ederseniz edin o işi hakkı ile severek, özümseyerek sürdürün" diyen Çakmak, "Başarısız insanlar da yaptığı işi sevmeyen ve işini yük olarak gören, özümsemediği için de mutlu olmayan ama belki de çok para kazanan insanlar da aslında başarısız insanlardır" dedi.


Program plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Karabağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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