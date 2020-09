Kariyer hayatındaki başarı sağlıklı yaşamdan geçiyor - Son Dakika

Egzersiz yaparken hayatımızdaki tüm sorunlardan ya da bizi kötü etkileyen düşüncelerimizden uzaklaşma fırsatı buluruz. Doğru egzersiz hayatımız için disiplin oluşturmakla birlikte kişiyi zinde tutar ve yapılan işe daha çok odaklanmayı sağlar. Bir iş gününde kişinin en ihtiyacı olan şeylerden biri de motivasyondur.

1-Daha disiplinli bir hayat sağlar!

Dünyamız, günlük alışkanlıklarımız hızlı bir şekilde değişiyor. Bununla beraber bireyler üzerinde oluşan iş yükleri hızla artmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bir çalışanın günde verimli çalışabildiği zaman dilimi 2 saat. Peki Entegre Antrenman Modeli buna nasıl bir çözüm üretiyor? İnsanoğlu yaratılıştan beri bir makine düzeniyle ritmik olarak bir çalışma ve uyum döngüsü içerisindedir.

Bu döngüyü çalıştıran faktörler

-Sirkadiyen ritim

-Endokrin hormonel sistemlerimiz

-Kardiyovasküler ve pulmoner sistemlerimiz

-Enerji sistemlerimiz

-Kas ve merkezi sinir sistemimiz

Entegre Antrenman Modeli bireylere kendi fizyolojik eksikliklerine göre nasıl doğru egzersiz yapması gerektiğini bunu sağlıklı beslenmeyle nasıl destekleyebileceklerini uygulamaları olarak öğreterek kişinin ömür boyun fiziksel kapasitesinin tamamını sağlıklı bir şekilde kullanmasını ve iş yaşantısındaki verimli çalışma saatlerini optimum düzeylere ulaşabilmelerini sağlamaktadır.

Hayat kalitenizi artırır

Egzersiz yaparken hayatınızdaki tüm sorunlarınızdan ya da sizi kötü etkileyen düşüncelerinizden uzaklaşma fırsatı bulursunuz. O an sadece zaman ayırdığınız bu hedefe ulaşmanın verdiği mutluluk size yetecektir. Evde, okulda, işte ya da herhangi bir yerdekarşılaştığınız sorunlara karşı daha pozitif olmamıza yardımcı olur.

Kişilerin sosyal, iş ve okul yaşantılarındaki stresi yönetebilmeleri tamamen kişilerin hormonal aktivitelerinin doğru olarak devam etmesiyle paralel olarak ilerler. Örneğin kadınların doğum sonrası dönemde daha hassas olmaları veya aşırı şekilde ağırlık antrenmanları yapan bireylerin testesteronun artmasıyla beraber yükselen ego ve sinirli olma halleri.

Entegre Antrenman Modeli hormonel dengesizlikle üzerine sebep sonuç üzerine dayanan kişinin hormonal bozuklukları üzerine geliştirdiği modellemesiyle beraber kişilerin hormonal aktivite düzeylerini normal değerleri arasında kalmasını sağlayarak, kişilerin hem sosyal, iş ve okul hayatlarınlarındaki stresle baş edebilmelerine olanak sağlar. Hem de hormonal olarak sağlıklı olmanın avantajlarını kullanarak yaşam kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunur.

Ofiste ve evde egzersizi mümkün kılar

İnsanlığın var olmasıyla beraber kişilerin egzersiz ihtiyacı hep günlük hayatımızın rutin içerisinde yer almıştır. Tarih öncesi dönemlerde bu ihtiyaç kişilerin yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmelerini adına beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için avlanarak, Medeniyetler ilerledikçe tarım yaparak, medineyetlerinin güvenliğini sağlamak adına kendilerine koruma alanları yaparak mümkün olmuştur. Özellikle 90'lı yıllardan sonra oluşan hareketsiz yaşam sitilleri, bir makine düzeninde çalışan vücudumuz için yeme, içme, solunum yapma, uyuma kadar önemli olan egzersize olan ihtiyaçlarıda fazlasıyla arttırmıştır.

Bireylerin egzersizi bir zorunluluktan ziyade vücudumuzun ihtiyacı olarak görmeleri onların egzersizi yaşantılarına katmalarına olanak sağlamakta beraber bu ihtiyacı karşılayabilmeleri için günlük rutinleri içine egzersizi alarak ofiste, evde, parkta aklınıza gelebilecek her alanda egzersiz yapabilmelerini mümkün kılar.

Motivasyonu ve enerjini artırır

Biz hayatın bütünü bir motivasyon olarak görüyoruz. Baktığınız zaman kişilerin kaybettikleri içerisinde geri alırken en çok zorluk yaşadıkları tek konu sağlıkları. Bu modelleme kişilere sağlıklarını geri kazandırırken 45 günde bunu yapabilen bireylerin başka bir konuda kendilerini motive etmeye ihtiyaçları kalmıyor; Çünkü bunu yapabilen bir birey her şeyi başarabilecek motivasyona sahip olacaktır.

Zaman yönetimi ve planlamayı güçlendirir

Bütün fiziksel ve fizyolojik olaylarımızı yöneten vücudun sirkadiyen ritmidir. Fizyolojik olarak çok büyük problemleri olmayan bireyler onun size çizdiği program dahilinde yaşar. Örneğin akşam uykumuzun gelmesi, alarm çalmasa bile alarmdan 1' önce uyanmamız hep aynı saatlerde acıkmamız hormonal salgılarımızın yükseldiği ve dibe vurduğu saatlerde hep kişiye göre değişmekte olan bu paradöngünün bir sonucudur.

Entegre Antrenman Modeliyle beraber düzene girecek fizyolojik gereksinimleriniz ve sistemle beraber öğreneceğiniz, doğru egzersiz ve sağlıklı beslenme ritmi hayatınız için ajanda görevi yapan sirkadiyen ritmin düzenlenmesinde etkin rol oynayarak siz farkında olmadan hayatınızdaki zaman yönetimini ve planlamayı düzene sokacaktır.

İş dünyasında zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur

Hayatımıza baktığımız zaman her yaptığımız şey bir mücadele neticesinde kazanılıyor. Entegre Antrenman Modeli'nde sizin sağlıklı ve fit olabilmeniz için bizim size özel olarak açtığımız bir mücadele alanı daha ortaya çıkarıyor.

Her antrenmanda size, yapacağınız egzersizi başarı ile sonuçlandırabilmek için bir meydan okuma şansı sunuyor. Ve bu esnada aklınızda, hayalinizde egzersizi başarı ile sonlandırmak dışında bir şey kalmıyor. Entegre antrenman modeli ile beraber kazanacağınız mücadele ruhu ve olabilecek her şeye, sonsuz bir azimle devam edebilmeniz, sizi iş hayatınızda oluşabilecek her türlü zorluğa karşı aynı şekilde meydan okuyarak bu zorlukların üstesinden gelmenize olanak sağlıyor.