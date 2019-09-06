Son Dakika Haberleri: "Kariyer için çocuk yapmadınız": G. Kore'de siyasetçiden kadın adaya eleştiri
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"Kariyer için çocuk yapmadınız": G. Kore'de siyasetçiden kadın adaya eleştiri

8 dakika önce

Güney Kore'de bir milletvekili ülkenin rekabet kurulu üyeliğine aday olan bir kadını çocuk sahibi olmayarak ulusa karşı görevini yerine getirmediğini belirterek aşağılamasının ardından eleştiri oklarına hedef oldu

Güney Kore'de bir milletvekili ülkenin rekabet kurulu üyeliğine aday olan bir kadını çocuk sahibi olmayarak ulusa karşı görevini yerine getirmediğini belirterek aşağılamasının ardından eleştiri oklarına hedef oldu.


Muhalefetteki muhafazakar Kore Özgürlük Partisi'nin tecrübeli üyelerinden Jeong Kab-yoon bu yorumları pazartesi günü bekar bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi profesörü olan Joh Sung-wook'un onay mülakatı sırasında yaptı.

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Milletvekili, Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:24 
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