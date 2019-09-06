"Kariyer için çocuk yapmadınız": G. Kore'de siyasetçiden kadın adaya eleştiri
8 dakika önce
Güney Kore'de bir milletvekili ülkenin rekabet kurulu üyeliğine aday olan bir kadını çocuk sahibi olmayarak ulusa karşı görevini yerine getirmediğini belirterek aşağılamasının ardından eleştiri oklarına hedef oldu
Güney Kore'de bir milletvekili ülkenin rekabet kurulu üyeliğine aday olan bir kadını çocuk sahibi olmayarak ulusa karşı görevini yerine getirmediğini belirterek aşağılamasının ardından eleştiri oklarına hedef oldu.
Muhalefetteki muhafazakar Kore Özgürlük Partisi'nin tecrübeli üyelerinden Jeong Kab-yoon bu yorumları pazartesi günü bekar bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi profesörü olan Joh Sung-wook'un onay mülakatı sırasında yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:24
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