Kariyer Kulübü'nden "Kişisel Gelişim Zirvesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kariyer Kulübü'nden 'Kişisel Gelişim Zirvesi' - Son Dakika

Kariyer Kulübü'nden "Kişisel Gelişim Zirvesi"

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübünün geleneksel hale gelen "Kişisel Gelişim Zirvesi" (KGZ'19) ilk gününde, gazeteci ve yazar Aygül Aydın, oyuncu ve yazar Hale Caneroğlu, oyuncu ve anlatıcı Melis İşiten, oyuncu ve komedyen Sergen Deveci ile Boğaziçi Caz Korosu şefi Masis Aram Gözbek...

Kariyer Kulübü'nden

Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübünün geleneksel hale gelen "Kişisel Gelişim Zirvesi" (KGZ'19) ilk gününde, gazeteci ve yazar Aygül Aydın, oyuncu ve yazar Hale Caneroğlu, oyuncu ve anlatıcı Melis İşiten, oyuncu ve komedyen Sergen Deveci ile Boğaziçi Caz Korosu şefi Masis Aram Gözbek Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.


Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliği çok sayıda öğrenci ilgiyle takip etti. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kariyer Kulübü Başkanı Oğuzhan Akgün, bu yıl zirvenin 12'ncisini düzenlediklerini kaydederek, "Sizlerle burada buluşmamızın arkasında altı aylık bir çalışma mevcuttur. Etkinliğimiz, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde okuyan Eskişehir'in tüm öğrencilerinin geleceğine yön vermeyi hedeflemiştir. Malcolm X'in "Gelecek bugünden ona hazırlananlara aittir" sözünü kendine ilke edinen kulübümüz, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi siz değerli üyelerimizin gelişimine katkı sağlamak için çalışmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.


Gazeteci yazar Aygül Aydın: "Bakış açınızı değiştirirseniz hayatınızı değiştirirsiniz"


İlgi alanı astroloji olan gazeteci-yazar Aygül Aydın, "Zaman tüm hızıyla korkusuzca geçiyor ve hiçbirimiz buna bir müdahale edemiyoruz. Ama şu var ki, bakış açımızı değiştirerek hayatımızı da değiştirebiliyoruz. Bu yılı bitiriyoruz. 2019 zor bir yıldı. Maddi anlamda çok şey kaybettiğimiz; ama manevi anlamda çok güçlendiğimiz bir yıldı. Eminim ki 2020 yılı daha güzel geçip gidecek. Ben, geçen bu zamanda insanların kendilerine zaman harcamak yerine başkalarının hayatları ile uğraş vererek zaman harcamasına inanın akıl sır erdiremiyorum. Dolunay ışığımız şu an iyice aydınlatmaya başlıyor. Bu yüzden duygular biraz daha yüzeye çıkıyor. Bu duygular yüzeye çıkarken belki de kendinize sürekli soruyorsunuz. Ben iyi bir insan olmaya çabalıyorum; ama başarabiliyor muyum?" ifadelerini kullandı.


Aygül Aydın: "İnsan, içinde sevgi barındırmıyorsa bir şeye benzemez"


İnsanın kendini keşfettiği zaman başka yönlere kaymadığını dile getiren Aydın, "Biliyor ki kendini eğitse ve geliştirse de en güzeli olacak. Bu yüzden kendiyle uğraşmaya yöneliyor. Has bir kumaşı olmadığını anlayanlar zaten sağa sola saldırarak bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar. Çünkü biliyor ki ne yapsa bir şey değişmeyecek. İnsanın çapı ve kariyeri ne olursa olsun, içinde sevgi barındırmıyorsa bir şeye benzemediğini eninde sonunda anlayacak. Hedefsiz, nedensiz, bodur amaçlar uğruna koşmaktan bir gün vazgeçecek. Ben sorgulamayı öğrenmek için çok çaba sarf ediyorum. Bu bir yolculuk biçimi bunu biliyorum. Bu ömrü israf etmemek için soruyorum ve sormaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.


Öğrencilere önyargılarını yıkmaları, umudunu kaybetmemeleri ve yardımsever olmaları yönünde tavsiyelerde de bulunan Aygül Aydın'a, Kariyer Kulübü Yönetim Kurulu eski başkanlarından Kamil Özbey tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.


Etkinliğin ilk günü, Oyuncu ve Anlatıcı Melis İşiten, Oyuncu ve Komedyen Sergen Deveci ile Boğaziçi Caz Korosu Şefi Masis Aram Gözbek'in öğrencilerle tecrübelerini paylaşmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Melis İşiten, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:53 Kaynak: İHA
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