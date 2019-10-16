Kariyer Kulübünden iç eğitim

Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen 'Organizasyon Ekibi İç Eğitimi' adlı etkinlik, Kongre Merkezi Salon Anadolu'da gerçekleştirildi.



Üniversitedeki her öğrenciyi iş hayatına iyi bir şekilde hazırlamayı amaç edinen kulübün iç eğitim programı, yeni üyelere yönelik olarak hey yıl düzenleniyor. Eğitimde, Kariyer Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Akgün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Keskin, Genel Sekreter Fatma İlayda Kılınç, Finans Direktörü Türkan Orhan, İnsan Kaynakları Departmanı Direktörü Elif Kırcali, Kurumsal İlişkiler Departmanı Direktörü Batuhan Yalçınkaya, Eğitim Departmanı Direktörü Hatice Aslan, Halkla İlişkiler Pazarlama Departmanı Direktörü Ece Yaren Ülgen kendi departmanları ve kulüp hakkında yeni üyeleri bilgilendirdiler. Yeni dönemde yapılacak projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunulmasının ardından yeni üyelerin departmanları belirlendi. Eğitimde ayrıca üyelerin birbirleriyle etkileşimini güçlendirmek amacıyla çalışma ve genel kültür odaklı iki oyun da oynandı. - ESKİŞEHİR