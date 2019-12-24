Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi - Son Dakika

Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi

7 saat önce

Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, yaklaşık 5 yıl içinde merkeze kayıt yaptıran 34 bin 398 kişiyi 34 bin 540 ayrı işe yönlendirdi.

Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, yaklaşık 5 yıl içinde merkeze kayıt yaptıran 34 bin 398 kişiyi 34 bin 540 ayrı işe yönlendirdi. Yönlendirmeler sonucunda 4 bin 194 kişi, Kariyer Merkezinin insan kaynakları hizmeti verdiği firmalarda işe yerleştirildi.


Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, 11 Temmuz 2014'te Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet noktası olarak, işverenler ve iş arayanlar arasında köprü olmak, işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla ana hizmet binası içinde kuruldu. İş arayanlara yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti veren merkez, İŞKUR portalı takip ve güncelleme, mesleki eğitim kursları, işbaşı ve girişimcilik eğitimi gibi programlara başvuru ve işsizlik ödeneği başvuruları hizmetleri veriyor. İş arayanların TC Kimlik numarası ve 1 adet vesikalık fotoğrafla kayıt olabileceği Kariyer Merkezi, işletmelere ise insan kaynakları danışmanlığı, ön elemeden geçirilmiş aday CV paylaşımı hizmetleri sunuyor.


Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, kurulduğu günden bugüne 773 firmaya insan kaynakları hizmeti verdi. Merkeze kayıt yaptıran kayıt yaptıran 34 bin 398 kişi firmaların personel talepleri çerçevesinde 34 bin 540 ayrı iş pozisyonuna yönlendirildi. Bunun sonucunda Muratpaşa Kariyer Merkezi, 4 bin 194 kişinin istihdam edilmesine aracılık etti. - ANTALYA

Muratpaşa, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek
Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar Duygulandıran görüntü! Domuzların saldırısında ölen dişisinin başından ayrılmadı

Son Dakika Haberleri
23:00 Sivas'ta aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
22:58 "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin galası yapıldı - Son Dakika
22:56 Adana'da etkili sağanak nedeniyle kriz merkezi oluşturuldu - Son Dakika
22:56 Danimarka'da Müslümanlardan Noel yemeği ikramı - Son Dakika
22:56 Kahramanmaraş-Kayseri yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:03:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]