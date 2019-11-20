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Kariyer Merkezi çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, iş arayanlara, üniversite öğrencilerine ve işverenlere yönelik profesyonel rehberlik hizmetleri verilebilmesi amacıyla kurulan Kariyer Merkez Müdürlüğü çalışmalarına ve faaliyetlerine hızla devam ediyor.

Kariyer Merkezi çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, iş arayanlara, üniversite öğrencilerine ve işverenlere yönelik profesyonel rehberlik hizmetleri verilebilmesi amacıyla kurulan Kariyer Merkez Müdürlüğü çalışmalarına ve faaliyetlerine hızla devam ediyor.


Özellikle, 'özgeçmiş oluşturma, mülakat teknikleri, iş arama becerileri eğitimleri, teknik gezi ve sektör buluşmaları' gibi faaliyetlerle iş arayanlara ve öğrencilere destek olmayı amaçlayan Kariyer Merkezi, perakende sektör temsilcileri ile yine bu sektörde çalışmak isteyen portföydeki iş arayanları buluşturarak sektör buluşması faaliyetini gerçekleştirdi.


Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, işgücü piyasasında gerçekleştirilecek etkinliklerle özellikle işgücü arzı ile işgücü talebini birçok kurum ve kuruluş işbirliğinde buluşturarak kişilerin işgücü piyasasını tanımalarına yönelik hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:59 Kaynak: İHA
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