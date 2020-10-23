Kariyer Merkezi, ekonomist Emre Alkin'i iş dünyası ile buluşturdu - Son Dakika

Kariyer Merkezi, ekonomist Emre Alkin'i iş dünyası ile buluşturdu

23.10.2020 11:24
Kariyer Merkezi, ekonomist Emre Alkin'i iş dünyası ile buluşturdu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi öncülüğünde düzenlenen "Dijital Liderler Mersin'de Projesi"nin son konuğu akademisyen, ekonomist ve yazar Prof. Dr. Emre Alkin oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi öncülüğünde düzenlenen "Dijital Liderler Mersin'de Projesi"nin son konuğu akademisyen, ekonomist ve yazar Prof. Dr. Emre Alkin oldu. Alkin, Kariyer Merkezi'nin Mersin'in iş dünyasına rehberlik etmek amacıyla "Profesyonel ve Akademik Buluşmalar" adı altında düzenlediği görüşmede deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.

Etiknilkite konuşan Emre Alkin, pandemi sürecinde yaşananlardan ve iş dünyasını bekleyen değişimden söz etti. Firmalara önümüzdeki süreçte yapmaları gerekenler ile ilgili önerilerde bulunan Alkin, 5 önemli adımın olduğunu ifade etti. Alkin, "Pandemi süresince bunun iki tanesini yapmaları gerekiyordu. Bir tanesi yüzleşme. Mesela şirketinizin içerinde personelle hiç konuştunuz mu? Acaba sizin hakkınızda ne düşünüyor veya ben tedarikçilerimle doğru bir iletişim kanalı kurdum mu veya müşterilerim benim hakkımda acaba ne düşünüyor? Bunları hiç düşündünüz mü? İç ve dış paydaşlarla mutlaka karşılıklı görüşme yapmanız lazım ve bu görüşmenin sonucunda da 'Ben buyum' demelisiniz. İkincisi hayatta kalma sanatında neredesiniz? Bir kere daha bir iş durması olursa ne yapacaksınız? Bu çok önemli bir soru. Üçüncüsü eski hücuma kavuşmak için ben acaba aynı metodu mu uygulayacağım yoksa bundan sonra daha az personel, daha düşük metrekareyle, daha yüksek teknolojiyle mi çalışacağım? Bu önemli bir karar. Bu aslında karar bile değil, mecbursunuz. Birçok devasa holding şuna karar verdi. Daha az insanla, daha düşük metrekarelerle, yüksek teknoloji, uzaktan çalışma ve personelimi uzaktan çalışma metoduyla maliyeti düşürerek tutundurmaya çalışacağım diyor. Güzel karar" dedi.

Beş adımdan dördüncü ve en önemlisinin yeni normal olduğunu belirten Alkin, "Önümüzdeki 5 yılda çalıştığımız işlerin tüm mevzuatının yüzde 87'si değişecek. Serbest ticaret anlaşmaları değişecek, ticaret kanunları değişecek, aklınıza gelen ne varsa dijital alt yapıya doğru evrilmek zorunda. Acaba siz bunu görüyor musunuz veya rakiplerinizden herhangi bir tanesi bu yeni şartlarla alakalı güzel örnekler geliştirdi de siz buna şirketinizi adapte edebilecek misiniz? Nihayetinde beşinci adım. Aslında herkesin içinden geçen aslan şu. Düzen değişsin de benim düzenim değişmesin. Yok öyle bir şey. Herkes mecburen düzenini değiştirecek. Bunların hepsini yapabilmeniz için birinci ve ikinci adımı yani yüzleşme ve kendi kendine yetme egzersizini yapmış olmanız gerekiyordu. Hiçbir şey için geç değil. Bu beş adımı düşünün. Bir yüzleşme, iki kendi kendine yetme, üç eski performansa dönmek için ne yapmam lazım, dört yeni normali keşif, beş değişim" ifadelerini kullandı.

Çevrimiçi görüşmeye katılan Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ni yapmış olduğu çalışmalar ve pandemi döneminde gerçekleştirdiği "Profesyonel ve Akademik Buluşmalar" ile doğru konulara, doğru isimlerle temas etmesi nedeniyle kutladıklarını belirtti.

Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada da yaklaşık 1 yıldır faaliyette olan ve yaptığı projelerle rehberlik merkezi haline gelen Kariyer Merkezi'nin kurumsal altyapısının yanında Mersin markasının yaratılması konusunda insan kaynakları açısından bir vizyon ortaya koyduğunu belirtti. Özada, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in kurumlar arası işbirliğine yaptığı vurgu Dijital Liderler Mersin'de projesiyle tam anlamıyla hayat buldu. Projeyi toplam 36 kurum ve kuruluşun işbirliği ile hayata geçirmek bizim için çok önemli" diye konuştu. - MERSİN

Kariyer Merkezi, ekonomist Emre Alkin'i iş dünyası ile buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emre Alkin, Mersin, Karar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kariyer Merkezi, ekonomist Emre Alkin'i iş dünyası ile buluşturdu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489,5 liradan işlem görüyor Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Maltepe'de film senaryolarını aratmayan karantinadan kaçış planı! Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtmışlar Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler         
11:41
Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim         
11:26
TMSF, Ufuk Boru ve Nurkay Makine'yi satışa çıkardı TMSF, Ufuk Boru ve Nurkay Makine'yi satışa çıkardı         
11:09
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak         
09:59
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın         
09:31
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş         
08:46
Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı         
08:43
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek         
20:59
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 12:04:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kariyer Merkezi, ekonomist Emre Alkin'i iş dünyası ile buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei