Kariyer Merkezi, iş arayanlara, öğrenciler ve işverenlere yönelik etkinliklerini sürdürüyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulan Kariyer Merkezi, Mersin'de iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik etkinliklere imza atıyor.



Bu kapsamda, Kariyer Merkezi tarafından "mülakat simülasyonu" etkinliği düzenlendi. Merkezin kurulmasındaki asıl amacın istihdama katkı sağlamak olduğunu belirten Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, iş arama noktasında özgeçmiş oluşturma, iş arama kanalları, iş arama becerileri eğitimlerinin yanı sıra 'mülakat simülasyonu' etkinliğinin Mersin'de ilk kez kendileri tarafından başlatıldığını ifade etti. Özada, yapılan bu çalışmayla kurumsal firmalarla, iş arayanlar ve öğrencilerin bir araya getirilerek, kişilerin istihdam edilebilirliğine destek sunmak istediklerini belirtti.



Yaklaşık 3 yıldır iş aradığını belirten Mehtican Cafer ise "Biz iş arayanlar olarak mülakatlara çağrılma konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Türkiye'de işsizlik seviyesi malum, fazla olduğu için insanlar başvurdukları işlerde mülakatlara gidemiyorlar bile. Çünkü eleme sürecinde tabi tutulduğu havuz çok geniş. Kendini gösterebileceğin böyle güzel bir fırsat önümüze çıkınca biz de kaçırmak istemedik. Ben de bizzat geldim burada Kariyer Merkezi'ne başvurdum ve çok geçmeden hemen bir mülakat daveti aldım. Bu çok güzel bir uygulama. Çünkü iş arayan insanın da işçi arayan insanın da işini kolaylaştırıyor. Ben bu süreçten, bu merkezden dolayı çok mutluyum. Merkezden faydalanacak birçok insan olacaktır" dedi.



Kariyer Merkezi'nin sunduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rıza Şensoy da "Belediyemize, bize sunduğu bu imkandan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı sonuca varıyoruz. Görüşme süresinden daha kısa bir sürede işverenle buluşuyoruz" diye konuştu. - MERSİN