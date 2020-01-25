Kariyer Merkezi, 'Mülakat Simülasyonları'na devam ediyor - Son Dakika

Mersin'de ilk kez Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından başlatılan 'Mülakat Simülasyonu' buluşmaları devam ediyor. Bu çerçevede, bir kağıt firması ile bir otelin temsilcileri iş arayanlarla bir araya getirilerek, kişilerin istihdam edilebilirliğine destek sunulması hedeflendi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kurulan Kariyer Merkezi, Mersin'de iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Mersin'de ilk kez Kariyer Merkezi tarafından başlatılan 'Mülakat Simülasyonu' etkinliklerine yenileri eklendi. Bir kağıt firmasıyla "üretim destek elemanı", bir otelle "aşçı, satış elemanı, resepsiyonist, kat hizmetleri" mesleklerinde iş arayanlarla firma temsilcileri bir araya getirildi.



Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında işsizliğin geldiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in özellikle iş arayanlar, öğrenciler ve işverenlere yönelik rehberlik hizmeti verilmesi amacıyla kuruluşunu gerçekleştirdiği Kariyer Merkezi, iş arayanların ve öğrencilerin istihdam edilebilirliğine katkı sunan çalışmalara devam ediyor. İşe girmek isteyen adayların firmaları tanıması, mesleğinin gerektirdiği kriterleri görmesi, çalışmak istediği sektörün işe yerleştirme uzmanları ile mülakat deneyimi kazanması gibi yeni nesil argümanlarla Kariyer Merkezimiz hem iş arayanın hem de işverenlerimizin yanında olacak" dedi.



Kariyer Merkezi tarafından yapılmaya devam edilen Mülakat Simülasyonuna katılan adaylar, aynı zamanda firmaların önümüzdeki dönemlerde doğacak personel ihtiyaçları için şanslarını arttırmış oluyor. - MERSİN