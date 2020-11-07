Kariyer Merkezi, özel bir üniversitenin konuğu oldu - Son Dakika

Kariyer Merkezi, özel bir üniversitenin konuğu oldu

07.11.2020 10:26
Kariyer Merkezi, özel bir üniversitenin konuğu oldu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, yeni normalde de çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, yeni normalde de çalışmalarını sürdürüyor. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, özel bir üniversitenin kariyer kulübünün pandemi döneminde başlatılan çevrimiçi toplantılarının ilk davetlisi oldu.

Kurumlar arası iş birliklerinden sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma etkinliklerine, öğrenciler için kariyer günü etkinliklerinden iş arayanlar için deneyim sağlayan mülakat simülasyonuna kadar birçok projede iş arayanlar ile işverenleri buluşturan Kariyer Merkezi, bu kez özel bir üniversite bünyesinde çalışmalarını sürdüren kariyer kulübünün pandemi döneminde başlattığı çevrimiçi toplantıların ilk davetlisi oldu. Kariyer kulübü danışmanı Eda Kayhan, pandemi döneminde başlattıkları çevrimiçi sohbetlerin ilk konuğunun Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi olmasının tesadüf olmadığını ifade ederek, Kariyer Merkezi'nin kurulmasından bu yana gerçekleştirdiği etkinliklerle sadece Mersin'de değil Türkiye'de de fark oluşturduğunu belirtti. Kayhan, üniversitelerinde okuyan öğrencilerle Kariyer Merkezi'ni ziyaret etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ise Başkan Vahap Seçer'in Mersin'e kazandırdığı Kariyer Merkezi'nin çok önemli bir proje olduğunu ifade ederek, öğrencilerin iş hayatına girmesi aşamasında yapılması gereken 15 adımı paylaştı. Özada, kendini tanıma, mesleki uzmanlaşma, deneyimleme, dijital beceriler, değişimi yönetmek, girişimcilik, network, kurumları tanıma gibi önemli başlıklara değinirken, özellikle doğru meslek seçmek kadar doğru firmayı seçmenin de başarılı bir kariyer geleceği yakalama açısından önemli olduğunu söyledi. Kurumların personel seçimlerinde kurumu temsil etme noktasında adayların sosyal medya mecralarında yapmış olduğu paylaşımlara da dikkat ettiklerini, yeni normal sürecinde iş arama kanallarında da yeni nesil argümanların iş yaşamının bir parçası haline geldiğinin altını çizen Özada, özellikle dijital iş arama kanallarının etkisinin yükseldiğini, online mülakat sürecinin aday seçiminde en önemli argümanlardan biri haline geldiğini ve mülakat sürecinde başarılı olmanın iyi bir hazırlık gerektirdiğini kaydetti. - MERSİN

Kariyer Merkezi, özel bir üniversitenin konuğu oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kariyer Merkezi, özel bir üniversitenin konuğu oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sık sık sosyal mesafe uyarısı yapan Bakan Koca, 10 kişiyle asansöre bindi Görevden alınan Murat Uysal'ın 16 aylık karnesi! Doları 5.72'den devralıp 8.51'de bıraktı Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı Kastamonu'da 14 haneli köyde 10 ev ve bir cami yandı Ankara'da baba katliamı! Karısını, kızını ve oğlunu başından silahla vurarak öldürdü Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Davutoğlu ABD'de tarafını Trump'ı eleştirerek belli etti: Türkiye'de Trump'çıların olması üzüntü vericidir Davutoğlu ABD'de tarafını Trump'ı eleştirerek belli etti: Türkiye'de Trump'çıların olması üzüntü vericidir         
10:35
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı         
08:42
Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar         
08:30
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı         
03:51
Akrabasına misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu Akrabasına misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu         
01:10
Bakan Koca paylaştı: İzmir depremine ameliyathanede yakalanan sağlık görevlerinin o anları Bakan Koca paylaştı: İzmir depremine ameliyathanede yakalanan sağlık görevlerinin o anları         
23:27
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulunmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulunmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 10:44:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kariyer Merkezi, özel bir üniversitenin konuğu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei