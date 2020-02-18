Kariyer Merkezi projelerini tanıtmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kariyer Merkezi projelerini tanıtmaya devam ediyor - Son Dakika

Kariyer Merkezi projelerini tanıtmaya devam ediyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Kariyer Merkezi, yaptığı çalışmalar ve uygulamaya geçirdiği projelerle, iş arayanlara yetenekleri doğrultusunda rehberlik ederken, fark oluşturacak etkinliklere ve projelere imza atıyor.

Kariyer Merkezi projelerini tanıtmaya devam ediyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Kariyer Merkezi, yaptığı çalışmalar ve uygulamaya geçirdiği projelerle, iş arayanlara yetenekleri doğrultusunda rehberlik ederken, fark oluşturacak etkinliklere ve projelere imza atıyor.


Mersin turizmine katkı sunacak projeler geliştirilecek


MERTİD koordinasyonunda düzenlenen ocak ayı toplantısına Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Hamit İzol ve çok sayıda turizm işletmecisi katıldı.


Toplantıda konuşan Tok, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde turizm konusunu önemsediklerini vurgularken, Mersin turizminin gelişmesine katkı sunacak projelerin içinde olacaklarının altını çizdi.


Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ise gerçekleştirdiği sunumda, belediye bünyesinde yeni kurulan Kariyer Merkezi'nin kuruluş amaçlarını ve hedef kitlesini paylaştı. Özada, Başkan Vahap Seçer'in en önemli projelerinden biri olan Kariyer Merkezi olarak 'turizmde kariyer' konusu üzerinde çalışma yaptıklarını, iş arayan ve öğrencilerin turizm dönemi başlamadan önce turizm sektörü ile buluşmasının hem sektöre hem de istihdama katkı sağlayabileceğini söyledi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde gerçekleşmesi hedeflenen projenin altyapı çalışmaları sona erdiğinde, kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amazon'un CEO'su Bezos'tan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar bağış sözü
Çin'den 696 ABD ürünü için gümrük vergisi muafiyeti Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:16:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kariyer Merkezi projelerini tanıtmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]