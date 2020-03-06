Kariyer Merkezinden işverenlere 'bordrolama eğitimi' - Son Dakika
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Kariyer Merkezinden işverenlere 'bordrolama eğitimi'

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) işbirliği ile firma yöneticilerine 'bordrolama eğitimi' verildi.

Kariyer Merkezinden işverenlere 'bordrolama eğitimi', System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) işbirliği ile firma yöneticilerine 'bordrolama eğitimi' verildi. Eğitimde, personel özlük işleri, bordro düzenlemesi, sağlık raporlarının işlenmesi, izinler, primler gibi insan kaynakları alanında birçok konuda, işverenlere bilgi verildi.


AKİB toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Kariyer Merkezi Müdürü ve GİDERİK Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Özada ile firma yöneticileri katıldı.


Eğitimin açılışında konuşan Özada, Kariyer Merkezi olarak hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgi verdi. Özada, "Kariyer Merkezini kurarken iş gücü piyasası beklentileri en önemli proje çıktımız oldu. Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık. İşverenlerle etkinliklerimizi nasıl planlamamız gerektiği konusunda çalışmalar yaptık ve sizlere hangi eğitimi düzenleyeceğimizi sorduk. Sizlerden en fazla bordrolama eğitimi ile ilgili geri dönüşler aldık. Bugün de sizlerle bu vesileyle bir aradayız" dedi.


"İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulunu kurduk"


İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulunu çok yakın bir zamanda kurduklarını belirten Özada, "İşgücü piyasasının arz-taleplerini bir araya getirdiğimiz bir kurul bu. Amacımız da insan kaynakları alanında, üniversitelerle ve diğer kuruluşların işbirliğiyle Türkiye'nin önde gelen etkinliklerini yapmak. Bu kuruluş çerçevesinde dört ana dokuya değinmek istedik ve 4 kurul kurmayı amaçlıyoruz; Staj Kurulu, Mesleki Eğitim Kurulu, Yatırım İzleme Kurulu ve İşveren Teşvik ve Eğitimleri Kurulu" diye konuştu.


"Kariyer Merkezimiz güzel projeler geliştiriyor"


Genel Sekreter Yardımcısı Özdemir ise Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sahada, her alanda güzel projeler yapmak istediklerini ifade ederek, "Biz sadece salonda değil bütün sahada olmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in önemle üzerinde durduğu konulardan birisi Kariyer Merkeziydi. Göreve başlar başlamaz ilk olarak bu alana yöneldik. Kariyer Merkezimiz güzel projeler geliştiriyor. Bunları yaparken STK'ların, derneklerin, odaların, vatandaşın her türlü işbirliğine kurumumuz açık zaten. Bunu da her alanda devam ettireceğiz" dedi.


Konuşmaların ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Öznur Gür tarafından Bordro ve Bordro Uygulamaları Eğitimi verildi. 60'dan fazla firma temsilcisinin katıldığı eğitimde, personel özlük işleri, bordro düzenlemesi, sağlık raporlarının işlenmesi, izinler, primler gibi insan kaynakları alanında birçok konuya değinildi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:27 Kaynak: İHA
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