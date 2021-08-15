Üye Girişi
Kariyer Merkezine 20 bin kişi kaydoldu - Son Dakika

Kariyer Merkezine 20 bin kişi kaydoldu

15.08.2021 11:52
Kariyer Merkezine 20 bin kişi kaydoldu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gerçekleştirdiği projelerle iş arayan, öğrenci ve işverenlerin çözüm ortağı olurken, 2019 döneminin sonundan itibaren hizmet vermeye başlayan Kariyer Merkezi'ne bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişi başvuru yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gerçekleştirdiği projelerle iş arayan, öğrenci ve işverenlerin çözüm ortağı olurken, 2019 döneminin sonundan itibaren hizmet vermeye başlayan Kariyer Merkezi'ne bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişi başvuru yaptı.

2019 döneminin sonundan itibaren hizmet vermeye başlayan ve yaşanan pandemi sürecine rağmen Türkiye'de örnek çalışmalara imza atan Kariyer Merkezi'ne bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişi başvuruda bulundu. Kayıtlı olan adaylara yönelik bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri kapsamında 11 bin 500 adaya bilgilendirme yapıldı. Rehberlik hizmeti kapsamında ise 2 bin 100 kişi işe başladığını beyan etti. İş arayanlara ücretsiz öz geçmiş oluşturan, adayları ilanlar konusunda bilgilendirip İŞKUR'a yönlendiren Kariyer Merkezi, bunun yanı sıra CV oluşturma, mülakat teknikleri, iş arama becerileri gibi konularda da adaylara eğitimler veriyor. Kariyer Merkezi'nin iş arama becerisini artıracak eğitimler verdiği aday sayısı bugüne kadar 586'ya ulaştı. Merkez, pandemi sürecine rağmen 50 meslekte gerçekleştirdiği 77 mülakat simülasyonunda 886 adaya mülakat deneyimi kazandırdı.

İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu Projesi ile 15 organizasyona imza atıldı

Merkez, kurulduğu günden bu yana üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve odalarla iş birliği sağladı ve kentteki iş gücü piyasasına öncülük etti. Bu kapsamda Kariyer Merkezi, 36 kurum ve kuruluşun ortaklığıyla kurulan İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu iş birliği ile üniversite-sanayi-kent iş birliğine katkı sunacak projeleri hayata geçiriyor.

Pandemi sürecinin iş gücüne etkilerini ve oluşturduğu dönüşümü de dikkate alan Kariyer Merkezi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi'ni gerçekleştirdi. Bu zirvede 2 günde 800 kişi ağırlayan Kariyer Merkezi, dijital dönüşüm konusunda farkındalık oluşturdu. Dijital Liderler Mersin'de Projesi ise 2020 yılına damga vuran projeler arasında yer aldı. 2021'de de devam eden proje kapsamında gerçekleştirilen 15 programa yaklaşık 1000 kişi katıldı. Ulusal ve uluslararası firmaların da içerisinde olduğu projeye Prof. Dr. Emre Alkin, Şeref Oğuz ve Aret Vartanyan gibi isimler de dahil oldu.

Öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği Kariyer Merkezi, 6-7 Mayıs 2021'de 'Kariyerinde Fark Yarat' sloganıyla Online Kariyer Günleri gerçekleştirdi. 6 oturumda 17 konuşmacıyla gerçekleştirilen organizasyona 2 bin 268 kişi katılım sağlayarak, 'Dijital Katılım Belgesi' almaya hak kazandı. Adayların mesleki eğitim alarak kariyer etkinlikleri ile desteklenmesi ve özel sektör iş yerlerine yönlendirilmesi amacıyla Kariyer Merkezi ilerleyen süreçte İŞKUR ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğini güçlendirecek protokoller imzalamaya hazırlanıyor. Ayrıca Eylül ayında Askıda Kariyer Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanan Kariyer Merkezi, işveren markası ödüllü sahibinden.com firması iş birliği ile mevcut çalışanları elde tutma ve potansiyel yetenekleri çekme konusunda bir çevrimiçi seminer programı da gerçekleştiriyor.

Özada: "2019 Ekim'den bu yana kayıtlı sayımız yaklaşık 20 bin"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 2019'un sonunda kurulan Kariyer Merkezi'nin, iş arayanlara, işverenlere ve öğrencilere rehberlik hizmeti sunmaya devam ettiğini ifade ederek, "İşverenlere yönelik kurumsallaşma, dijitalleşme, markalaşma ve insan kaynakları uygulamaları hakkında etkinlikler düzenlemekteyiz. Kariyer Merkezi olarak iş gücü piyasasını izleyen değil, yönlendiren bir merkez olarak bugüne kadar 2019 Ekim'den bu yana kayıtlı sayımız yaklaşık 20 bin. Kayıtlılarımızdan 10 bini sadece belediyede çalışmak istediklerini bizlere beyan ettiler. Bunun yanında bin 700 kişi mevcut çalışmalarını sürdürürken daha iyi şartlarda iş aradıklarını beyan etti. 18 bin kişinin Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'den oluşan merkez ilçelerden olduğunu görüyoruz. Biz Kariyer Merkezi olarak vatandaşlarımıza yönelik rehberlik, bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri kapsamında 11 bin 500 kişiye dönüş sağlamışız" dedi.

"Rehberlik hizmeti vererek istihdama katkı sunmak isteyen bir merkeziz"

Kariyer Merkezi'nin hem özel sektör hem de kamu açısından kaynak olduğunu ifade eden Özada, "Gerçekleştirdiğimiz rehberlik hizmetlerine baktığımız zaman totalde 2 bin 100 vatandaşımız bize işe yerleştiğini beyan etti. Burada Kariyer Merkezimize baktığımız zaman hem özel sektör açısından hem de kamu açısından bir kaynak olduğunu görüyoruz. Biz İŞKUR değiliz, aracılık yapma yetkimiz yok ancak rehberlik hizmeti vererek istihdama katkı sunmak isteyen bir merkeziz. Bu süreçte iş arayanların motivasyonunu yükseltecek, öğrencilerin motivasyonunu yükseltecek ve işverenlerle iş birliğini sağlayacak çalışmalara da imza atıyoruz" diye konuştu.

Üniversite mezunu Ahmet Kar ise Kariyer Merkezi'nden aldığı rehberlik hizmeti sonrası bir kurye firmasına başvuruda bulunup işe kabul edildiğini belirterek, "Buraya başvuru yaptığımızda öncelikle burada çalışan personel gerekli ilgi alakayı bize fazlasıyla gösterdi. Öncesinde CV hazırlamanın önemini, daha sonra başvuracağımız yöntemler, bize en uygun işler, mülakat sırasında nasıl bir ilk izlenim vereceğimiz, beden dilimiz ve kendimizi nasıl daha rahat ifade edebileceğimiz hakkında bilgi verdiler. Bunların ışığında burası aracılığıyla hazırlamış olduğumuz CV'leri gerekli iş yerlerine ön müracaat olarak verdik. CV'nin kalitesi nedeniyle birkaç iş başvurusundan olumlu yanıt aldık ve şu anda bulunduğum kurye firmasında ikinci mülakattan sonra iş başvurum olumlu sonuçlandı ve işe başlamış bulunuyorum. Bu birimin en önemli özelliklerinden birisi herkese ücretsiz bir hizmet veriyor olması. Bundan dolayı öncelikle Başkanımız Vahap Seçer'e ve Kariyer Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu birimden de herkesin yararlanmasını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Liseden Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunu Dilan Gangal, bir süre okul öncesi öğretmenliği yaptığını ancak pandemi ile birlikte iş yerinin kapandığını belirterek, "Kariyer Merkezi'nde rehberlik hizmeti aldım. Özgeçmiş oluşturmam konusunda bilgi edindim, mülakat sırasında nelere dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Öncelikle kendimi ifade etmeyi öğrendim. Bu konuda eksikmişim. Bunu daha iyi öğrendim. Özgüvenim gelişti" diye konuştu. - MERSİN

Kariyer Merkezine 20 bin kişi kaydoldu
Kariyer Merkezine 20 bin kişi kaydoldu
Kariyer Merkezine 20 bin kişi kaydoldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Pandemi, Mersin, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kariyer Merkezine 20 bin kişi kaydoldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muğla'da alevlerle mücadele eden ormancı, desteğe gelen TOMA'ları görünce: Sizi Allah gönderdi, Cennetten mi düştünüz? 12:51 Muğla'da alevlerle mücadele eden ormancı, desteğe gelen TOMA'ları görünce: Sizi Allah gönderdi, Cennetten mi düştünüz? Fransız ekibe ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak 12:18 Fransız ekibe ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli 11:54 Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı 11:23 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi 10:35 Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor 10:32 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor
Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz 09:57 Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar 08:55 Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar

Son Dakika Haberleri
13:09 Mert Günok'un Beşiktaş ile anlaşması sonrası, Başakşehir ile sözleşmesi feshedildi
12:32 Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı
12:25 Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı
12:18 Fransız ekibe ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak
12:09 Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu
11:56 Eşiyle boşanma aşamasında olan adam, sokak ortasında baldızını bacağından vurdu
11:54 Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli
11:49 TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandı! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi
11:22 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı
11:00 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik
Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan Mert Günok'un sözleşmesini feshetti Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan Mert Günok'un sözleşmesini feshetti         
13:02
Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı         
12:32
Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu         
12:09
TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandı! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandı! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi         
11:49
Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi         
10:49
Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp! Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp!         
10:35
Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var         
10:25
Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı         
09:45
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi         
02:09
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı         
00:01
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 13:12:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kariyer Merkezine 20 bin kişi kaydoldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement