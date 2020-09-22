Kariyer Merkezinin mülakat simülasyonları sürüyor - Son Dakika

Kariyer Merkezinin mülakat simülasyonları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ve VM Medicalpark Hastanesi işbirliğinde sağlık alanında çalışmak isteyen adaylar ile 'mülakat simülasyonu' gerçekleştirildi.

Kariyer Merkezinin mülakat simülasyonları sürüyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ve VM Medicalpark Hastanesi işbirliğinde sağlık alanında çalışmak isteyen adaylar ile 'mülakat simülasyonu' gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi ve VM Medicalpark Hastanesi işbirliğinde sağlık alanında çalışmak isteyen adaylar ile 'mülakat simülasyonu' etkinliği gerçekleştirildi. Toplam 7 adayın katıldığı mülakat simülasyonu ile iş arayanlara mülakat deneyimi kazandırılırken, firmanın da gelecek istihdam planlarına destek sağlanması hedefleniyor.

"Firmaları mülakat simülasyonu projemizle işbirliğine davet ediyoruz"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, merkez olarak iş arayanlar ve işverenlere yönelik birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, firmaları mülakat simülasyonu projesi ile işbirliğine davet etti. Özada, "Pandemi döneminde özellikle kurumlarımızı yeni dünya düzenine, yeni normale nasıl adapte olacağı ile ilgili çalışmalar yapıp, bölgemizde farkındalık uyandırmaya çalışıyoruz. Uzun dönemden beri yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de mülakat simülasyonu. Burada diğer firmalarla birlikte yapacağınız mülakatlarda sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Firmalar açısından baktığımızda da firmaların kendi insan kaynakları politikasını anlatabildiği bir ortam oluşturuyoruz" dedi.

"Kariyer Merkezi ile işbirliğini devam ettirmek istiyoruz"

VM Medicalpark Hastanesi İnsan Kaynakları Yetkilisi Hikmet Tavukçu, Kariyer Merkezi ile işbirliğini arttırarak devam ettirmek istediklerini ifade ederek, genel olarak VM Medicalpark Hastanesinde çalışmak isteyen adaylarda aradıkları kriterleri, "Sağlık yönetimi veya tıbbi sekreterlik mezunu, deneyimli, kendini iyi ifade edebilen, gelen hastalara yardım sever bir şekilde bütün imkanları sunabilen ya da yönlendirebilen çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duyuyoruz" sözleriyle anlattı.

"Güven veren bir kapı var"

Kariyer Merkezi açıldıktan sonra kayıt oluşturan ve mülakat simülasyonuna katılan Gizem Akgüloğlu, "Bu sistemin çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Güven veren bir kapı var. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kariyer Merkezinin mülakat simülasyonları sürüyor - Son Dakika

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