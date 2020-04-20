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Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: Uzaktan çalışma kalıcı hale gelebilir
15 dakika önce
Koronavirüse karşı tedbir olarak uygulamaya konulan uzaktan çalışmanın etki ve verimliliği analiz edilmeye başlanırken, bu yöntemin salgın sonrasında da bazı mesleklerde kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.
Koronavirüse karşı tedbir olarak uygulamaya konulan uzaktan çalışmanın etki ve verimliliği analiz edilmeye başlanırken, bu yöntemin salgın sonrasında da bazı mesleklerde kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.
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20.04.2020 11:40:46. #1.13#
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