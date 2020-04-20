Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: Uzaktan çalışma kalıcı hale gelebilir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: Uzaktan çalışma kalıcı hale gelebilir - Son Dakika Ekonomi

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: Uzaktan çalışma kalıcı hale gelebilir

15 dakika önce

Koronavirüse karşı tedbir olarak uygulamaya konulan uzaktan çalışmanın etki ve verimliliği analiz edilmeye başlanırken, bu yöntemin salgın sonrasında da bazı mesleklerde kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: Uzaktan çalışma kalıcı hale gelebilir, System.String[]

Koronavirüse karşı tedbir olarak uygulamaya konulan uzaktan çalışmanın etki ve verimliliği analiz edilmeye başlanırken, bu yöntemin salgın sonrasında da bazı mesleklerde kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:25 

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