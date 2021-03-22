Kariyer planlama derslerine 13 binden fazla öğrenci katıldı - Son Dakika

Kariyer planlama derslerine 13 binden fazla öğrenci katıldı

22.03.2021 12:18
Kariyer planlama derslerine 13 binden fazla öğrenci katıldı, System.String[]

Dünyada devlet yönetimince üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine yönelik verilen ders uygulamalarında örnek teşkil eden kariyer planlama dersine 32 üniversiteden toplamda 13 bin 162 öğrenci gönüllü olarak katıldı.

Dünyada devlet yönetimince üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine yönelik verilen ders uygulamalarında örnek teşkil eden kariyer planlama dersine 32 üniversiteden toplamda 13 bin 162 öğrenci gönüllü olarak katıldı. 14 haftalık ders planı ve içerikleri, ortak bir standartta, tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak için konuların uzmanlarınca hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üniversite öğrencilerinde kariyer farkındalığı yaratmak ve öğrencilerin kariyer yolculuklarına destek sağlamak için hazırlanan kariyer planlama dersi üniversite 1'inci sınıfların müfredatına eklendi. 14 haftalık içerikten oluşan derslere, 32 üniversiteden toplamda 13 bin 162 öğrenci gönüllü olarak katıldı. Kariyer planlama dersinin 2021-2022 akademik yılında tüm üniversitelerde verilmesi hedefleniyor.

"400 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİNİN KATILMASI BEKLENİYOR"

Kariyer planlama dersinin 2021-2022 akademik yılında tüm üniversitelerde verilmesinin hedeflendiğini hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Müdürü İpek Şenman, "Gençler üniversite hayatlarının henüz başındayken kariyer farkındalığı kazanabilecekler. Üniversitemizde 787 öğrencimiz bu derslere katıldı. Öğrenciler derslerin kariyer gelişimleri konusunda önemli bilgiler barındırdığı bildiriyor. 2020-2021 akademik yılı bahar dönemiyle birlikte de 400 binden fazla öğrencinin Türkiye genelinde kariyer planlama derslerine katılması bekleniyor" diye konuştu.


Kariyer planlama derslerine 13 binden fazla öğrenci katıldı

Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kariyer planlama derslerine 13 binden fazla öğrenci katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı! Eşinin saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti İETT şoförü korona nedeniyle kapasitesi dolan otobüsün kapılarını açmadı, öfkeli vatandaşlar aracın önünü böyle kesti Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak
15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı 15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı         
13:37
2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum         
13:34
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Öğretmenlerinin Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı         
12:35
Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir         
12:04
Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı         
11:48
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı         
11:15
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü         
10:42
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 13:43:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kariyer planlama derslerine 13 binden fazla öğrenci katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei