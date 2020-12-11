Kariyer planlamada sosyal medyanın rolü konuşuldu - Son Dakika

Kariyer planlamada sosyal medyanın rolü konuşuldu

11.12.2020 14:13
Kariyer planlamada sosyal medyanın rolü konuşuldu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Instagram canlı yayınında, "Kariyer Planlamada Sosyal Medyanın Rolü ve Etkin Sosyal Medya Kullanımı" konusu konuşuldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Instagram canlı yayınında, "Kariyer Planlamada Sosyal Medyanın Rolü ve Etkin Sosyal Medya Kullanımı" konusu konuşuldu.

Düzce Üniversitesi Instagram sosyal medya platformundan canlı yayınlanan programda Düzce Üniversitesi Sosyal Medya Sorumlusu Öğr. Gör. Berkant Yılmaz, faydalı bir söyleşiye imza attı. İlk olarak Düzce Üniversitesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından söz eden Öğr. Gör. Berkant Yılmaz; Facebook, Twitter, Instagram, YoutTube ve LinkedIN olmak üzere 5 aktif sosyal medya sayfasının bulunduğunu dile getirdi. Düzce Üniversitesi'nin tüm sosyal medya kanallarını aktif olarak kullandığını belirten Yılmaz, etkileşim bakımından Instagram ve Twitter platformlarının ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

Sosyal medya ile birlikte zaman ve mekana bağımlılık ortadan kalktı

Sosyal medyanın önemi ve neden bu alana yönelmesiyle ilgili soruyla söyleşine devam eden Öğr. Gör. Yılmaz, dijital dönüşümle birlikte hiçbir şeyin sabit kalmadığını ve hızlı bir şekilde her şeyin güncellendiğini belirterek zamana ve mekana bağlı kalmadan teknolojinin imkanlarını kullanarak birçok işin gerçekleştirilebildiğine işaret etti. Ayrıca dünyanın en zenginleri listesinde ilk 10 sırada yer alan kişilerin dijitalleşme, e-ticaret ve sosyal medya ile ilgili işlerle ilgilendiklerini ifade etti. Buna dijital pazarlama ve e-ticaret alanlarını örnek gösteren Yılmaz, yeni medya ve sosyal medyanın gelişen alanlar olduğu için kendisinin de bu alanlara yöneldiğini sözlerine ekledi.

E-posta oluşturulurken isim ve soy ismin yer aldığı mail adreslerinin kullanılması gerektiğini dile getiren Yılmaz, sade ve şık giyimli fotoğraf ve etkili özgeçmiş oluşturmanın önemi üzerinde durdu. İş başvurularında mail gönderim saati olarak ise sabah 07.00-08.00 saatlerinin en ideal zaman dilimleri olduğu bilgisini paylaştı. Mail içeriğinde doğru Türkçe kullanımı, kibar ve saygılı üsluba dikkat çeken Öğr. Gör. Berkant Yılmaz, bu durumun işverenlerin işe alım sürecinde çalışanları tercih etmesinde önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

Sosyal medya paylaşımlarının altın kuralları

Sosyal medyada kurumun daha başarılı olması için; doğru dil ve imla kullanımı, paylaşım sıklığının doğru ayarlanması, samimi olunması, paylaşımlarda görselliğe odaklanılması, gündemin takip edilmesi ve etkileşim sağlamanın önemli olduğunu dile getirdi. - DÜZCE

Kariyer planlamada sosyal medyanın rolü konuşuldu
Kariyer planlamada sosyal medyanın rolü konuşuldu

Sosyal Medya Kullanımı, Düzce Üniversitesi, Instagram, Medya, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kariyer planlamada sosyal medyanın rolü konuşuldu - Son Dakika


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