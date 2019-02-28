Kariyer Planlaması Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
16 dakika önce
Obeya İnsan Kaynakları Kurucusu Berna Ülkü, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Obeya İnsan Kaynakları Kurucusu Berna Ülkü, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Kariyer planlaması hakkında önemli bilgiler aktaran Berna Ülkü, "Kariyer planlaması denince bugünün koşullarında artık doğduğumuz andan itibaren başlayan ve Z kuşağının farkındalığını arttıran, yeteneğini keşfeden bir eğitim sisteminden geçiren bir planlamayı görüyoruz" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:32
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