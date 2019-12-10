Son Dakika Haberleri: "Kariyer sohbetleri" projesi başlıyor
Son Dakika Güncel 'Kariyer sohbetleri' projesi başlıyor - Son Dakika

"Kariyer sohbetleri" projesi başlıyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde hayata geçirilen Kariyer Merkezi, yapmış olduğu çalışmalarla üniversite öğrencilerine destek olmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde hayata geçirilen Kariyer Merkezi, yapmış olduğu çalışmalarla üniversite öğrencilerine destek olmaya devam ediyor. İş arayanlara rehberlik eden ve yetenekleri doğrultusunda uygun iş pozisyonları için yönlendirme yapan Kariyer Merkezi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi işbirliğinde "Kariyer Sohbetleri" projesi için harekete geçti.


MEÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Alkan Alkaya ve Teknopark firmalarından birinin Genel Müdürü Umut Oğur, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada'yı ziyaret etti. Ziyarette Kariyer Merkezi'nin faaliyetleri anlatılırken, özellikle öğrencilerin işgücü piyasasını tanımalarına yönelik çalışmalar yapılması açısından işbirliğine gidilmesi kararı alındı.


Bu doğrultuda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ve MEÜ Mühendislik Fakültesi işbirliğinde "Kariyer Sohbetleri" projesi başlatılması kararı alındı. Alanında uzman kişi ve kurumsal firmalarla öğrencilerin buluşması hedeflenen projede üniversite öğrencilerinin mezun olmadan meslekleri hakkında bilgi sahibi olması ve işgücü piyasasını tanımaları hedefleniyor. - MERSİN

Vahap Seçer, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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