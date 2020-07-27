Kariyer söyleşileri başlıyor - Son Dakika

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih telaşı başladı. Birçok üniversite bu süreçte öğrencilere yönelik tanıtımlar yaparken İstanbul Rumeli Üniversitesi de aday öğrencilerin tercih etmeyi düşündükleri bölümler, mesleklerle ilgili akademisyenler ile meslek duayenlerinin buluştuğu bir platform oluşturdu. 27 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak olan söyleşiler bir hafta sürecek ve üniversitenin Youtube kanalında yayınlanacak.

Program kapsamında Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Veli Hakan Polat, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler Yenipınar, Belgesel ve Reklam Filmi Yönetmeni Kemal Sevimli, Mimar Can Tamirci, Klinik Psikolog Dr. Gülin Güneri ve Dr. Pelin Burluk, Türkiye Finans Derneği Başkanı Dr. Batuğan Karaer ve Onur Air Genel Müdür Yardımcısı Serap Oyal üniversite akademisyenlerinin konukları olacak.

Konuklar, Radyo TV ve Sinema Bölümü, Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü, Psikoloji Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Havacılık Yönetimi Bölümü aday öğrencilerine deneyimlerini aktaracak. Kariyer söyleşilerinin amacı ise bu bölümleri tercih edecek aday öğrenciyi hem akademik anlamda nasıl bir eğitim alacağı konusunda bilgilendirmek hem de mezuniyet sonrasındaki kariyer fırsatları, izleyeceği yol ve sektöre ait bilgiler ile seçimlerine ışık tutabilmek.

27 Temmuz-6 Ağustos 2020 tarihleri arasında 20.00'da canlı yayınlanacak olan söyleşilerde adayların canlı yayında soru sorma şansları olacak. Kariyer söyleşileri #Doğrusunuseçmeli hastagı ile kurumun sosyal medya platformlarından takip edilebilecek.

- İstanbul