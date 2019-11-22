Son Dakika Haberleri: "Kariyer ve Gelecek" konulu eğitim programına katıldılar
Son Dakika Yaşam 'Kariyer ve Gelecek' konulu eğitim programına katıldılar - Son Dakika

"Kariyer ve Gelecek" konulu eğitim programına katıldılar

6 saat önce

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan takvim doğrultusunda ara tatile giren çocuklar, çeşitli etkinlikler ile hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan takvim doğrultusunda ara tatile giren çocuklar, çeşitli etkinlikler ile hem eğleniyor hem de öğreniyor.


Ara tatil aktiviteleri kapsamında Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Kariyer ve Gelecek" konulu eğitim programına katılan çocuklar, birçok konuda bilgi aldı.


Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi Sorumlusu ve İletişim Uzmanı Sema İnci, düzenlenen programda katılımcılara kariyer nedir, vizyon ve hedefler yanı sıra öğrencilerin başarılı olmaları için yapmaları gereken konularda sunum eşliğinde bilgiler verdi. - BİLECİK

Milli Eğitim Müdürlüğü, Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 18:29:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kariyer ve Gelecek" konulu eğitim programına katıldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]