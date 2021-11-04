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Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla'da başladı - Son Dakika

Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla'da başladı

04.11.2021 14:01
Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla'da başladı

Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla'da başladı.

Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla'da başladı. 4-5- 6 Kasım tarihlerinde Tuzla Marina'da gerçekleştirilecek fuara 110 firma katıldı.

Tuzla Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı 4-5-6 Kasım tarihlerinde Tuzla Marina'da gerçekleşen fuarın açılışına Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Anadolu Yakası Organize Bölge Müdürü Ayla Dev, Tuzla İşkur Şube Müdürü Türkan Polat, siyasi parti temsilcileri ve firma yetkilileri katıldı.

Söyleşi ve etkinlikler ile fuara katılan katılımcılara bilgiler verilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilecek fuar saat 10: 00 ile 18: 00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek. İstihdam Fuarı'na sayılı günler kala, Tuzla'da bulunan organize sanayi bölgelerinin temsilcileri başta olmak üzere işveren temsilcileri bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmada fuar ve istihdam konusunda talep ve öneriler dinlendi.

"HEDEF 10 BİN VATANDAŞIMIZI İŞE YÖNLENDİRMEK"

Tuzla'da iş arayan vatandaşlar ile işçi arayan firmaları buluşturacaklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek Tuzla Kariyer ve İstihdam Fuarı için hedeflerinin 10 bin vatandaşı işe yönlendirmek olduğunu söyledi

Şadi Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: "Bu fuarda 120 yakın firmayla iş arayanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir platform oluşturmaya çalıştık. Bu tür fuarlar işçi bulamayan firmaların da bir araya geldikleri güzel ortamlar. Biz belediye olarak arada bir köprü görevi yapıyoruz. Bu fuarı geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Tuzla istihdam konusunda büyük avantajlarını kullanmaya çalışıyor. İşveren ve iş arayanı bir araya getirmek dünyada çok önem arz eden konulardan 5'ini daha kapsamlı şekilde yapmayı planlıyoruz."

"TUZLA GENİŞ BİR İŞ ALANI"

İşveren bir kurumun İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Bahar Demir, "Tuzla geniş bir iş sahasından oluşuyor. Fuar şu an güzel gidiyor. Cumartesi günü daha yoğun olacağını düşünüyorum. Döküm operatör arıyoruz. Fabrika kurulum aşamasında olduğu için alımlarımız olacak. Her bölüme alımlarımız olacak. Kaynakçı, bakımcı, dökümcü kaliteci ve son kontrolcü bölümlerinde işçi arıyoruz" diye konuştu.

"BU TÜR FUARLARI FAYDALI BULUYORUM"

Bilgisayar Programcılığı alanında iş arayan 29 yaşındaki Osman Aydın,  "Uzun zamandır iş arıyorum. İş başvuruma olumlu sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Bu tür fuarları faydalı buluyorum" ifadelerini kullandı.

İş arayan iki çocuk annesi Muhteber Karagöl ise, "Bir yıldır iş arıyorum. Bize sunduğu bu imkandan dolayı belediyemize teşekkür ediyorum. El becerileri üzerine iş arıyorum" şeklinde konuştu.


Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla'da başladı
Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla'da başladı
Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla'da başladı

Tuzla Belediyesi, İstihdam, Tuzla, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla'da başladı - Son Dakika


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