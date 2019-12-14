Kariyer yolunda motivasyonun önemi anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kariyer yolunda motivasyonun önemi anlatıldı - Son Dakika

Kariyer yolunda motivasyonun önemi anlatıldı

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü'nün düzenlediği "Kariyer Yolculuğunda Motivasyon" başlıklı konferansta öğrencilerimize motivasyonun ve hedef belirlemenin kariyer üzerindeki etkileri anlatıldı.

Kariyer yolunda motivasyonun önemi anlatıldı, System.String[]

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü'nün düzenlediği "Kariyer Yolculuğunda Motivasyon" başlıklı konferansta öğrencilerimize motivasyonun ve hedef belirlemenin kariyer üzerindeki etkileri anlatıldı.


Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, yaptı. Yazıcı, Düzce Üniversitesi Kariyer geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü olarak öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce değişen teknolojiyle birlikte yok olmaya mahkum olan meslekler ve bu mesleklerin alternatifleri hakkında bilgi edinmelerini ve meslekleri yeterliliklerinin arttırılmasını amaçladıklarını ifade etti.


Düzce Üniversitesi öğrencilerinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinliklerin süreceğini dile getiren Dr. Semem Çolak Yazıcı, Kariyer geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü'nün düzenlediği etkinliklerin yanı sıra danışmanlık hizmeti de sunduğunu ve isteyen öğrencilerin Rektörlük binasında bulunan Koordinatörlüğe gelerek, gerekli destekleri alabileceklerini dile getirdi. Etkinliğin herkes için faydalı olması temennisinde bulunan Yazıcı, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.


Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Argon "Kariyer Geliştirmede Kadın Olmak" Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenay Sezgin Nartgün "Kariyer Yolunda Çakıl Taşları", Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Göksoy "Motivasyon" konu başlıklarında sunum yaparken, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şahin Danışman kendi kariyer çizgisini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.


Başarılı bir kariyerin temelinde çok çalışmanın ve inancın olması gerektiğinin vurgulandığı konferansta, kadınların kariyer oluşturmada bazı olumsuzluklar olsa da daha çok çalışmayla bu olumsuzlukları olumluya çevirebileceklerinin altı çizildi.


İnsanların istedikleri değil inandıkları şeylerde başarılı olduklarını söyleyen konuşmacılar, kişilerin neyi yapacaklarına ya da neyi yapamayacaklarına inanmaları kendi kariyerlerinde etkili olacağını ifade etti. Kariyer yolunda sürekli engeller çıkacağını vurgulayan davetli konuşmacılar, bu engeller karşısında yılmadan çalışmaya devam edilmesi halinde başarıya ulaşılacağını söyledi.


Bir şeyin sürekli olumsuz yönlerinin dile getirilmesinin kişilere hiçbir yarar getirmeyeceğinin vurgulandığı konferansta, var olan olumsuzluklara rağmen kişilerin hedeflerine odaklanarak çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğinin altı çizildi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu
Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama!

Son Dakika Haberleri
18:25 Arnavutköy'de şoke eden kasa hırsızlığı - Son Dakika
18:24 Şentop: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak... - Son Dakika
18:22 Trabzon'da aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
18:21 Manisa cezaya kızdı, yola oturup eylem yaptı - Son Dakika
18:20 Prof. Dr. Ortaylı'dan Nobel Edebiyat Ödülü eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:26:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kariyer yolunda motivasyonun önemi anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]