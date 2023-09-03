Kariyerinde bir ilki yaşadı! Fenerbahçe\'nin yeni kalecisi Livakovic sakatlandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında başkent ekibi Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de yeni kaleci Dominik Livakovic'in hafif ağrılarının olduğu öğrenildi.

HAFİF AĞRILARI VAR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Hırvat kaleci Livakovic son antrenmanda ağrı hissettiğini teknik direktör İsmail Kartal'a ve sağlık ekibine bildirdi.

RİSKE EDİLMEYECEK

Milli ara öncesi risk almak istemeyen teknik direktör İsmail Kartal'ın Livakovic yerine kaleyi yine İrfan Can Eğribayat'a vermesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE HİÇ SAKATLANMADI

Kariyerinde daha önce hiç sakatlık yaşamayan Livakovic, milli aranın ardından Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadelede kaleye geçecek.