Kariyerinde bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic sakatlandı - Son Dakika

Kariyerinde bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic sakatlandı

Kariyerinde bir ilki yaşadı! Fenerbahçe\'nin yeni kalecisi Livakovic sakatlandı
Son Güncelleme: 03.09.2023 16:24

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic'in Ankaragücü maçında 11'de yer almayacağı belirtildi. Hırvat kalecinin hafif ağrıları olduğu ve bu sebeple maçta yer almayacağı öğrenildi. 28 yaşındaki eldiven, kariyeri boyunca hiç sakatlık yaşamamıştı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında başkent ekibi Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de yeni kaleci Dominik Livakovic'in hafif ağrılarının olduğu öğrenildi.

HAFİF AĞRILARI VAR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Hırvat kaleci Livakovic son antrenmanda ağrı hissettiğini teknik direktör İsmail Kartal'a ve sağlık ekibine bildirdi.

RİSKE EDİLMEYECEK

Milli ara öncesi risk almak istemeyen teknik direktör İsmail Kartal'ın Livakovic yerine kaleyi yine İrfan Can Eğribayat'a vermesi bekleniyor.

Kariyerinde bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic sakatlandı

DAHA ÖNCE HİÇ SAKATLANMADI

Kariyerinde daha önce hiç sakatlık yaşamayan Livakovic, milli aranın ardından Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadelede kaleye geçecek.

Kariyerinde bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic sakatlandı

Trendyol Süper Lig, Dominik Livakovic, Ankaragücü, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Kariyerinde bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kariyerinde bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic sakatlandı - Son Dakika
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