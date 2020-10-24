Kariyerini bırakıp yöneldiği zeytinyağı işinde uluslararası takdir görüyor - Son Dakika

Kariyerini bırakıp yöneldiği zeytinyağı işinde uluslararası takdir görüyor

24.10.2020 11:07
Kariyerini bırakıp yöneldiği zeytinyağı işinde uluslararası takdir görüyor, System.String[]

Yöneticiliği bırakarak Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytincilik yapmaya başlayan Nermin Gelbal Gökduman, işlerini büyüterek ABD'ye zeytinyağı göndermeye başladı.

Yöneticiliği bırakarak Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytincilik yapmaya başlayan Nermin Gelbal Gökduman, işlerini büyüterek ABD'ye zeytinyağı göndermeye başladı.

İTÜ Metalurji Mühendisliğinden mezun olan ve bir süre telekomünikasyon sektöründe yöneticilik yapan iki çocuk annesi Gökduman, 2012 yılında çocuklarına daha çok vakit ayırmak ve kendisine daha iyi bir gelecek için hayatında yenilikler yapmaya karar verdi.

Edremit'te yazlıkları olan Gökduman, zeytinlik alarak yağ üretmeyi kararlaştırdı. Zeytinyağı üretimi konusunda da eğitimler alan Gökduman, çalışmalarını genişletti. Öğrendiklerini uygulamak için 50 dönüm zeytin bahçesi satın alan 47 yaşındaki Gökduman, zeytinyağı imal etmeye başladı.

Ürettiği zeytinyağlarını Çin, ABD, Japonya, İtalya, Belçika, İsrail, İngiltere'deki yarışmalara gönderen Gökduman, bu yıl New York World Olive Oil Competitions (NYIOOC ) 2020 yarışmasından altın madalya, JOOP Japonya Olive Oil Prize 2020 yarışmasında Domat zeytinyağıyla "sınıfının en iyisi", London International Olive Oil Competitions 2020 yarışmasında altın madalya ödülünü aldı.

Bir süre sonra 150 dönüm bahçe daha alarak üretim kapasitesini artıran Gökduman, geçen yıl 15 milyon liralık yatırımla Havran'da soğuk sıkım zeytinyağı üretim fabrikası, restoran ve şarküteri ürünlerinin de yer aldığı 8 dönümlük tesisini açtı.

Tesiste 43 kişiye istihdam sağlayan Gökduman, ABD'nin New York eyaletindeki bir yarışmada kazandığı ödülün ardından oradaki bazı işletmelere de zeytinyağı göndererek satışa sundu.

Eşi İsmet Gökduman'ın da destekleriyle işlerini büyüten Gökduman, zeytinlerinin yağını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeyi hedefliyor.

"Her yıl üretimimizi yüzde 30 civarında artırıyoruz"

Nermin Gelbal Gökduman, AA muhabirine, tesislerinde Balıkesir'in yöresel ürünlerine yer verdiklerini söyledi.

Gökduman, yerli ve yabancı tatilcilerin tesislerine geldiklerinde Balıkesir'in tüm ürünlerini görebildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 100 ton zeytinyağı, 100 ton zeytin üretimi yaptık. Her yıl üretimimizi yüzde 30 civarında artırıyoruz. Bu yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünden 10 yıllığına 10 bin ağaç kiraladık. Tüm bakımlarını yaparak mümkün olduğunca doğal yollardan ağaçları koruyacak şekilde çalışıyoruz. Bakımını, hasadını düzgün ve zamanında yaparak bahçelerimizden her yıl ürün alıyoruz."

"İyi bir şey ortaya koyduktan sonra karşılığını alıyorsunuz"

Gökduman, üretimde kalitenin önemine vurgu yaparak, "Düzgün ve kendiniz yiyebileceğiniz şekilde ürün ürettiğinizde karşılığını alıyorsunuz." dedi.

Gökduman, kadınların özenli dokunuşlarıyla iş hayatında farklılık yaratabileceklerini dile getirdi.

İlk başta büyük hedeflerinin olmadığını anlatan Gökduman, şunları kaydetti:

"Sadece ruhuma, kendime iyi gelsin, aileme vakit ayırabileceğim, ürettiğim üründen keyif alabileceğim bir iş olarak tasarlamıştım. Kaliteli bir ürün ortaya koyduktan sonra karşılığını alıyorsunuz. Tarım alanında girişimci olmak isteyen kadınlarımıza Tarım Bakanlığı proje desteklerinden, Ziraat Bankası sübvansiyonlu tarım kredilerinden faydalanmalarını öneririm. İşletme yapımında Tarım Bakanlığı hibe programlarından faydalandım. Makine, ekipman alımında Ziraat Bankası uzun vadeli kredilerini kullandım."

"İhracat konusunda bize çok talep geliyor"

Gökduman, yurt dışında ilk önce Tayvan'a yağ gönderdiğini ifade ederek, "Geçen yıl ve bu yıl New York'taki yarışmada altın madalya kazandık. Bu yıl Amerika'ya zeytinyağı gönderdim, şu anda New York'ta ürünlerimiz satışa sunuluyor. İnşallah devamı da gelecek. Türkiye'deki kaliteli ürün kullanmak isteyen insanlara ulaşmayı hedefliyorum. İhracat konusunda bize çok talep geliyor. Şu anda kapasitemiz belirli bir oranda olduğu için bütün taleplere cevap veremiyoruz ama ABD ve Güney Kore'ye ürün yelpazesini genişleterek zeytinyağı göndermeye devam edeceğiz. Bizim natürel sızma zeytinyağlarımızı pilavların üstünde bile çiğ olarak gezdirebilirsiniz. Yemeklerinize sağlık ve lezzet katar." sözlerine yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Zeytinyağı, Balıkesir, New York, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kariyerini bırakıp yöneldiği zeytinyağı işinde uluslararası takdir görüyor - Son Dakika

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