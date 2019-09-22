Son Dakika Haberleri: Karkamış'a ilgi büyüyor
Son Dakika Güncel Haber

Karkamış'a ilgi büyüyor

1 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Topluluğu ve Ege Üniversitesi Sanat ve Tasarım Topluluğu öğrencileri 2020'de hayata geçirmeyi planladıkları Karkamış Antik Kenti tanıtım projesi kapsamında Belediye Başkanı Ali Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Karkamış'a ilgi büyüyor, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Topluluğu ve Ege Üniversitesi Sanat ve Tasarım Topluluğu öğrencileri 2020'de hayata geçirmeyi planladıkları Karkamış Antik Kenti tanıtım projesi kapsamında Belediye Başkanı Ali Doğan'ı makamında ziyaret etti.


Karkamış'a gelerek bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini Başkan Ali Doğan rehberliğinde yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenciler, bu kez projenin kapsamı ve etkinlik takvimi hakkında sunum yaptılar.


Karkamış ve Barak'ın kültürünün tanıtılması açısından bu tür girişimleri önemsediğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Doğan "Karkamış'ın tarihte önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak, Arkeopark çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Antik Kentimiz yerli ve yabancı turistlerin gezi listesinde yer alacaktır" dedi.


Doğan ayrıca toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında üniversitelerin büyük önemi olduğunu belirterek etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti. - GAZİANTEP

Uludağ Üniversitesi, Ali Doğan, Karkamış, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da bir arazide toprağa gömülü halde binlerce ölü tavuk bulundu
İptal olan düğünün parasını salon sahibinden geri aldı Acil durum butonu KADES, TEKONOFEST'te tanıtıldı Bölge turizmi için planlanan Çeşme-Alaçatı Havalimanı inşaatı durdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 15:38:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karkamış'a ilgi büyüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]