Karkamış Barajı'nda patlama: 3 işçi yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karkamış Barajı'nda patlama: 3 işçi yaralı - Son Dakika

Karkamış Barajı'nda patlama: 3 işçi yaralı

7 saat önce

GAZİ·ANTEP'in Karkamış ilçesindeki Karkamış Barajı'nda arızalı trafonun tamiri yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

Karkamış Barajı'nda patlama: 3 işçi yaralı, System.String[]

GAZİ·ANTEP'in Karkamış ilçesindeki Karkamış Barajı'nda arızalı trafonun tamiri yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi yaralandı.

Olay, öğlenden sonra Karkamış'taki barajda meydana geldi. Karkamış Barajı'nda arızalanan trafo, işçiler tarafından tamir edilirken, bir anda patlama meydana geldi. Patlamada işçiler Burhan Ş., Mehmet D. ve Sadin B. yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:27 Kaynak: DHA
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