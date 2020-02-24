Karkamış Barajı'nda trafo patladı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karkamış Barajı'nda trafo patladı: 3 yaralı - Son Dakika

Karkamış Barajı'nda trafo patladı: 3 yaralı

7 saat önce

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Karkamış Barajı'nda bulunan trafo patladı.

Karkamış Barajı'nda trafo patladı: 3 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Karkamış Barajı'nda bulunan trafo patladı. Olayda yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Karkamış Barajı'nda bulunan ve arıza yapan trafo tamir edildiği esnada patlama meydana geldi. Olayda barajda görevli işçilerden Burhan Şenol (45), Mehmet Delibalta (35) ve Sadin Bozkurt (36) yaralandı. Yaralılar Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Öte yandan 1996 yılında Güneydoğu Anadolu Projesi'nin bir bölümü olarak yapımına başlanan Karkamış Barajı ve Hidrolektirik Santrali (HES) 2000 yılında hizmete açıldı. Fırat Projesi'nin ikinci ünitesi olarak hizmet veren baraj ve HES tesisi, Fırat Nehri üzerinde Suriye sınırına 4.5 kilometre mesafede, beton ağırlık ve toprak dolgu tipinde ve Türkiye'de nehir santrali tanımıyla bilinen ilk uygulama arasında yer alıyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Karkamış, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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