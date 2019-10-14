Karkamış Belediyesi ilçeyi İstanbul'da tanıttı

Karkamış Belediyesi, Gaziantep Dernekleri Federasyonu tarafından İstanbul'da bu yıl 5'incisi düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri"nde stant açtı.

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan yaptığı açıklamada, Karkamış'ın sevgisini ve muhabbetini İstanbul'a taşımanın ve hemşerileriyle bir arada olmanın haklı gururunu yaşadığını belirtti.

Sosyal ve kültürel değerlerin tanıtımına vesile olan bu tür etkinliklerin bir güzel tarafının da birlik ve beraberliklerin pekişmesine vesile olduğunu vurgulayan Doğan şunları kaydetti:

"Burada Gaziantep'in tarihini, medeniyetini, yemeklerini, tarihi ve turistik güzelliklerini tüm yönleriyle anlatılıyor ve paylaşılıyor. Biz de Karkamış'ın güzelliklerini buraya taşımaya çalıştık. Bildiğiniz gibi gün ışığına çıkartılan yüzlerce hatta binlerce yıllık medeniyetlerin ayak izlerini taşıyan Karkamış antik kentine ev sahipliği yapıyoruz. Dünya tarihine ışık tutacak Karkamış Arkeopark'ın ziyarete açılmasından sonra yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı olacağına inancımız tamdır. Bunun yanın sıra geleneklerimizi ve yöresel ürünlerimizi de burada tanıtma fırsatı bulduk. Her yıl daha da güzelleşen ve güçlendirilen Tanıtım Günlerinin şehrimizi gerek Türkiye'de gerekse de dünya çapında tanınmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Böyle muhteşem organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve ilgi gösteren misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim."