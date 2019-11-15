Karkamış Kaymakamı Bağlı'dan Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

Karkamış Kaymakamı Emin Bağlı, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Sarı'nın makamında gerçekleşen ziyarette, Karkamış ilçesi ve Nizip ilçesinin iki kardeş ilçe olduğunu ifade eden Kaymakam Bağlı, Nizip ilçesinde yapılan hizmetleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Sarı'nın gerçekten gerek gönül belediyeciliği gerekse sosyal belediyecilik alanında güzel çalışmalar yaptığını belirten Bağlı, "Kendisini ve ekibini tebrik ediyor ve görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Gerçekleşen ziyaretten duyulan memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, "Bizler hiçbir zaman Karkamış ilçesini Nizip'ten ayırmadık Karkamış ilçesinin en güzel hizmetlere layık olduğunu düşünüyor ve ilçe Kaymakamımız Emin Bağlı beye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.