Karkamış'ta eğitime 2 gün ara

Gaziantep'in sınır ilçesi Karkamış ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi.



Karkamış Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:



"Başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilçemizdeki 1 anaokulu, 4 ilkokul, 4 ortaokul, 1 imam hatip ortaokulu, 1 lise, 8 birleştirilmiş sınıf olmak üzere toplam 2 bin 101 öğrencinin eğitim gördüğü 19 okulda bugünden itibaren 2 gün süreyle tedbiren eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür."