Son Dakika Haberleri: Karkamış'ta eğitime bir gün ara
Son Dakika Güncel Karkamış'ta eğitime bir gün ara

Karkamış'ta eğitime bir gün ara

43 dakika önce

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat'nın devam ettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar tedbir amaçlı olarak 10 Ekim 2019 Perşembe günü 1 günlüğüne tatil edilmiştir."

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Karkamış, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:48 Kaynak: AA
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