Karkamış'ta eğitime bir gün ara
43 dakika önce
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:48 Kaynak: AA
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat'nın devam ettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar tedbir amaçlı olarak 10 Ekim 2019 Perşembe günü 1 günlüğüne tatil edilmiştir."
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