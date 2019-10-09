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Son Dakika 3. Sayfa Karkamış'ta okullara harekat tatili

Karkamış'ta okullara harekat tatili

1 saat önce

Gaziantep Valiliği, Fırat'ın doğusuna düzenlenen harekat nedeniyle Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde okulların bir gün süre ile tatil edildiğini duyurdu.

Karkamış'ta okullara harekat tatili, System.String[]

Gaziantep Valiliği, Fırat'ın doğusuna düzenlenen harekat nedeniyle Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde okulların bir gün süre ile tatil edildiğini duyurdu.


Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Gaziantep ili Karkamış ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar tedbir amaçlı olarak 10 Ekim 2019 Perşembe günü (1 günlüğüne) tatil edilmiştir" denildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Karkamış, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:42 Kaynak: İHA
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