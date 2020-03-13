Karkamış'ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karkamış'ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Karkamış'ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde belediye ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu kullanım alanları korono virüsüne karşı dezenfekte ediliyor.

Karkamış'ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde belediye ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu kullanım alanları korono virüsüne karşı dezenfekte ediliyor.


Karkamış Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel ekipler tarafından konferans ve etkinlik salonları, sosyal tesisler gibi insanların toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan ekipler, insanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve çöp konteynerlerinde de ilaçlama çalışması yürütüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Karkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:12 Kaynak: İHA
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