Terör saldırısının yaşandığı Karkamış'a giden Ümit Özdağ protestoyla karşılaştı - Son Dakika
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Terör saldırısının yaşandığı Karkamış'a giden Ümit Özdağ protestoyla karşılaştı

24.11.2022 15:59

Terör örgütü PKK/YPG'nin roketli saldırı düzenlediği Gaziantep'in Karkamış ilçesine giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaklaşık 40 kişilik bir grubun protestosuyla karşılaştı. Zafer Partililerin karşılık vermesi tansiyonu yükseltirken Özdağ, konuşmasını yarıda kesip protesto edenlerin yanına gitti. Arbede anları araya çevik kuvvetin girmesiyle sona erdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, öğle saatlerinde PKK/ YPG'li teröristler tarafından pazartesi günü roketatar ve havan saldırılarının düzenlendiği ve bir öğretmen ile bir çocuğun şehit olduğu Karkamış ilçesine geldi.

Ümit Özdağ, terör saldırısının yaşandığı Karkamış'a gitti! 40 kişilik grubun protestosuyla ortalık fena karıştı

KONUŞURKEN BAZI KİŞİLERİN TEPKİSİYLE KARŞILAŞTI

İlk olarak saldırıda şehit olan Hasan Karataş'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Özdağ, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı'na geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ konuştuğu sırada çevredeki bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştı.

Ümit Özdağ, terör saldırısının yaşandığı Karkamış'a gitti! 40 kişilik grubun protestosuyla ortalık fena karıştı

"ACIMIZ TAZE, SİYASET YAPMAYIN"

Bölgede toplanan bazı kişiler, "Acımız taze, siyaset yapmayın" diye tepki gösterdi. Bu kişilere partililer de karşılık verdi. Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, kendisini eleştirenlerin yanına gitti. Bölgedeki bir iş yerine giren ve burada vatandaşlar ile konuşan Özdağ, çıktıktan sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulundu.

Ümit Özdağ, terör saldırısının yaşandığı Karkamış'a gitti! 40 kişilik grubun protestosuyla ortalık fena karıştı

VATANDAŞLAR İLE PARTİLİLER ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Özdağ'ın bu açıklamasına da çevredeki bazı kişiler tepki gösterdi. Duruma öfkelenen bazı partililer, grubun üzerine yürüdü. İki grup arasında arbede yaşandı ve bu sırada bazı vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Ancak yaklaşık 40 kişilik grup kendilerine yönelik tutumu protesto etmeyi sürdürdü.

Ümit Özdağ, terör saldırısının yaşandığı Karkamış'a gitti! 40 kişilik grubun protestosuyla ortalık fena karıştı

ÇEVİK KUVVET ARAYA GİRDİ

Zafer Partililer ise saldırıya uğradıklarını iddia etti. Yaşanan arbede, çevik kuvvet polislerinin araya girmesi ile son buldu. Ümit Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı'nın bulunduğu alandan ayrıldı.

Kaynak: DHA
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