Karkaöprü Belediyesi'nde borçlar yapılandırılıyor - Son Dakika

Karaköprü Belediyesi 7256 numaralı kanun kapsamında Emlak, ÇTV, ilan ve reklam, kira ve ecrimisil vergileri ile diğer ilgili vergileri yapılandırarak vatandaşların ödemede kolaylık yaşamasını sağlıyor.

Karaköprü Belediyesi vatandaşların kendilerine olan borçlarını yapılandırarak ödemede kolaylık sağlıyor. 7256 numaralı, 'bazı alacakların yeniden yapılandırılması' kanunu kapsamında yapılacak olan vergi yapılandırması ile vatandaşlar belediyeye olan ve biriken borçlarını yapılandırarak ödemede kolaylık yaşayacak. 213 Sayılı Kanun kapsamına giren 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait, beyana dayanan vergiler (emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, kira ve ecrimisil vergisi), bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020 yılına ilişkin olarak 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler bu kapsama giriyor. Karaköprü Belediyesi Emlak ve İştirakler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre vatandaşlar 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu yapılandırma fırsatından yararlanabilecek. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar Karaköprü Belediyesi ana binasında bulunan tahsilat veznelerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Konu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar belediyenin www.karakopru.bel web sitesi ile 444 9 657 numaralı Beyaz Masa biriminden bilgi alabileceği öğrenildi. - ŞANLIURFA