Karkas ete sınıflandırma geliyor
1 saat önce
Kırmızı etin kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılması ve pazar fiyatının da buna göre belirlenmesi sağlanacak.
Kırmızı etin kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılması ve pazar fiyatının da buna göre belirlenmesi sağlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:00
Kırmızı Ette Fiyat; Kas, Yağ ve Yaş Kriterlerine Göre Belirlenecek
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