Son Dakika Haberleri: Karkas ete sınıflandırma geliyor

Karkas ete sınıflandırma geliyor

1 saat önce

Kırmızı etin kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılması ve pazar fiyatının da buna göre belirlenmesi sağlanacak.

Karkas ete sınıflandırma geliyor, System.String[]
Kırmızı etin kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılması ve pazar fiyatının da buna göre belirlenmesi sağlanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:00 

Ekonomi
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