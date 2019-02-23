Karkas ete sınıflandırma geliyor

Kırmızı etin kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılması ve pazar fiyatının da buna göre belirlenmesi sağlanacak.

Kırmızı etin kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılması ve pazar fiyatının da buna göre belirlenmesi sağlanacak.

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Kırmızı Ette Fiyat; Kas, Yağ ve Yaş Kriterlerine Göre Belirlenecek

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