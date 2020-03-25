Karl-Anthony Towns'un annesi, Corona virüsü sebebiyle komaya girdi!

Spor Arena Dış Haber | Youtube'dan dünyaya seslenen Karl-Anthony Towns; "Bu virüsü ciddiye almalıyız. Dünya olarak büyük bir savaş içerisindeyiz. Annem de bu savaşı veriyor. Suni solunum cihazına bağlı şekilde bitkisel hayatta savaşını sürdürüyor. Bu virüsü yenebiliriz ama dikkatli olmalıyız. Herkes kendi izole hayatını yaşamalı. Sağlık personellerine teşekkür etmek istiyorum. Onlar gerçek kahraman. Hepimiz sağlık çalışanları ve hastalar için dua etmeliyiz. Lütfen evinizde kalın ve temizliğinize dikkat edin." sözlerini kullandı.



NBA'de ilk koronavirüs vakası Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de görülmüştü. Ardından Donovan Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant, Marcus Smart ve ismi açıklanmayan Los Angeles Lakers ile Brooklyn Nets oyuncularının da hastalığa yakalandığı ortaya çıkmıştı.