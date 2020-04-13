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Karl-Anthony Towns'un annesi, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti
7 saat önce
Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:38
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