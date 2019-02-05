Son Dakika Haberleri: Karl Marx'ın Mezarına Saldırı

Karl Marx'ın Mezarına Saldırı

8 dakika önce

Komünizmin en önemli ideologu Karl Marx'ın Londra'daki mezarına çekiçle zarar verildiği bildirildi.

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Komünizmin en önemli ideologu Karl Marx'ın Londra'daki mezarına çekiçle zarar verildiği bildirildi.

Highgate Mezarlığı Vakfından yapılan açıklamada, Alman komünist filozof Marx'ın mezarında bulunan anıtın mermer tabelasının saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırının çekiçle düzenlediğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ne zaman gerçekleştiğinin ise belirlenemediği ancak "son birkaç gün içinde" meydana geldiğinin düşünüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, zarar gören tabelanın Marx'ın mezarının yanındaki heykelinin parçası olduğu kaydedildi.

Marx'ın 1883'te defnedildiği mezar, 1956'da 50 metre ileriye taşınmıştı. Saldırıya uğrayan mermer tabelanın da orijinal mezarın parçası olduğu belirtiliyor.

Mezarın kapitalist Batı Bloku ile komünist Doğu Bloku arasındaki Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı bir dönemde mezarlığın daha görünür bir noktasına taşınması İngiltere'de tartışmalara yol açmıştı.

Marx'ın mezarı 1970'de boru tipi bombayla yapılan bir saldırının hedefi olmuş, çeşitli zamanlarda da boyalı saldırılara maruz kalmıştı.

Karl Marx 1849'da "vatansız" bir sürgün olarak geldiği ve hayatının geri kalanını geçirdiği Londra'da başta Komünist Manifesto ve Kapital olmak üzere önemli eserlerini kaleme almıştı.

Marx, Highgate mezarlığında o dönemde ateist ve agnostiklere ayrılan bölümde toprağa verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Londra, Karl Marx, Güncel
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