İSTANBUL ? KARLA BERABER SİS DE BASTIRDI - Son Dakika
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İSTANBUL ? KARLA BERABER SİS DE BASTIRDI

12.03.2022 20:17

İSTANBUL'da perşembe günü başlayan kar yağışı 3'üncü gününde de aralıklarla devam etti.

İSTANBUL'da perşembe günü başlayan kar yağışı 3'üncü gününde de aralıklarla devam etti. Kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini arttırırken, özellikle boğaza yakın bölgelerde sis hakim oldu. Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinde kar, tipi ile etkisini sürdürürken, boğaza yakın bölgelerde ise sis bastırdı. Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. Yollarda olası bir tıkanıklığın önüne geçilmesi için iş makineleri çalışmalarına devam etti.

İSTANBUL ? KARLA BERABER SİS DE BASTIRDI
İSTANBUL ? KARLA BERABER SİS DE BASTIRDI
İSTANBUL ? KARLA BERABER SİS DE BASTIRDI
İSTANBUL ? KARLA BERABER SİS DE BASTIRDI
İSTANBUL ? KARLA BERABER SİS DE BASTIRDI
İSTANBUL ? KARLA BERABER SİS DE BASTIRDI
İSTANBUL ? KARLA BERABER SİS DE BASTIRDI
İSTANBUL ? KARLA BERABER SİS DE BASTIRDI
İSTANBUL ? KARLA BERABER SİS DE BASTIRDI

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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? KARLA BERABER SİS DE BASTIRDI - Son Dakika


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