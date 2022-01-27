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Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendi - Son Dakika

Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendi

27.01.2022 16:14

Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendiBURSA Her mevsim ayrı manzaralar sunan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Bursa'daki Görecik Yaylası havadan görüntülendi.

Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendi

BURSA Her mevsim ayrı manzaralar sunan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Bursa'daki Görecik Yaylası havadan görüntülendi.

Kar yağınca yaylada muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Büyükorhan ilçesinin Görecik Yaylası ve Belpınar Dağlarında kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı manzaralar sunan Görecik Yaylasında karın durmasıyla güneş yeniden kendini gösterdi.

Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendi
Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendi
Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendi

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Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendi - Son Dakika
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