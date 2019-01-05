Son Dakika Haberleri: Karla Beyaza Bürünen Kazdağları Havadan Görüntülendi

Karla Beyaza Bürünen Kazdağları Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Karla beyaza bürünen Kazdağları havadan görüntülendi Karın cefasından sonra sefasını sürdüler Kazdağları kar yağışı sonrasında yürüyüş gruplarının ilgisini çekiyorBALIKESİR - Kazdağları dün akşam saatlerinde başlayan ve geceyi çileli bir hale getiren kar yağışının ardından sabaha eşsiz bir...

Karla beyaza bürünen Kazdağları havadan görüntülendi
Karın cefasından sonra sefasını sürdüler
Kazdağları kar yağışı sonrasında yürüyüş gruplarının ilgisini çekiyor

BALIKESİR - Kazdağları dün akşam saatlerinde başlayan ve geceyi çileli bir hale getiren kar yağışının ardından sabaha eşsiz bir manzara ile uyandı. Kazdağları'nın eşsiz kar manzaralarını görmek için yürüyüş grupları bölgeye adeta akın etti.
Dün akşam saatlerinde başlayan ve onlarca aracın bölgede mahsur kalmasına sebep olan kar yağışı sabah saatlerinde kesildi. Yaklaşık 20 santimetre kadar yağan kar Kazdağları'nda eşsiz manzaralar oluşturdu. Özellikle, Kapanca, Hanlar bölgesinde yürüyüş grupları bu güzel manzaraları kaçırmak istemediler.
Hanlar mevkiinde yürüyüş yapan ABK Doğa Grubu sorumlusu Cahit Sarıbek, "Grubumuz ile bugün Hanlar'a geldik. Kazdağları'nda karda yürüyüş yapacağız. Şu anda 23 kişiyiz. Hanlar'dan Kapanca'ya ineceğiz. Orada bir çayımızı içeceğiz. Ondan sonra Gülsüm Ana'nın orada bitireceğiz. Bugün 4 buçuk 5 kilometre yürüyeceğiz" dedi.
Kazdağları'nın kar yağışı sonrasında oluşan eşsiz kartpostallık manzaraları ise havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:39 Kaynak: İHA

Kar, Kazdağları, Genel
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