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Karla beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi - Son Dakika

Karla beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi

22.01.2022 10:27
Karla beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi

Her mevsim ayrı manzaralar sunan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Kastamonu'daki Küre Dağları havadan görüntülendi.

Her mevsim ayrı manzaralar sunan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Kastamonu'daki Küre Dağları havadan görüntülendi.

Küre Dağları'nın, Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bölümlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı.

Her mevsim ziyaretçilerine ayrı manzaralar sunan Küre Dağları'nda karın durmasıyla güneş yeniden kendini gösterdi.

Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması, drone ile havadan görüntülendi.

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Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karla beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karla beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi - Son Dakika
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